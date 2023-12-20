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На фронте появилась одна стратегическая проблема, но ее не видят: эксперт раскрыл детали

Яна Ставская
20 декабря 2023, 19:41
Российская кадровая армия восстанавливает свои силы путем большего вовлечения в штурмах "Шторм-Z".
На фронте появилась одна стратегическая проблема, но ее не видят: эксперт раскрыл детали
Россия пошла в новое наступление / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин пытается выиграть время для своих войск на фронте. Стратегической проблемой может стать попытка Кремля улучшить боеспособность оккупантов в течение этого периода, отметил в эфире Эспрессо военный аналитик портала Defense Express Иван Киричевский.

"Мы не учитываем, что Путин намерен переформатировать кадровые войска и повысить их боеспособность. В этом главная проблема. Глядя на тактическую обстановку, важно учитывать назревающую стратегическую проблему", - сказал он.

Также Киричевский обратил внимание, что россияне во время штурмов начали активнее использовать "Шторм-Z", что дало возможность врагу восстановиться.

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"ЧВК "Вагнер" позволила оккупантам, в определенной степени, сэкономить кадровую армию, которая у них была. Это дало им возможность оправиться от поражений в 2022 году и соответственно подготовиться к кампании 2023 года. Россияне пошли на эту "игру", использовали штурмовиков, зэков, чтобы истощать наши войска и готовить свои кадровые", - пояснил эксперт.

В то же время, по мнению Киричевского, у российских захватчиков нет сил окружить ВСУ в Марьинке, что они надеются воплотить, атакуя позиции защитников возле Новомихайловки.

"Учитывая темпы, которыми сейчас наступает российская армия, у оккупантов нет возможности пробить оборону ВСУ возле Михайловки и стремительно пойти на Константиновку или на Угледар", - резюмировал Киричевский.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский-журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Ситуация на фронте

Пока Запад решает судьбу следующих пакетов помощи Украине, Россия, воспользовавшись ситуацией, пошла в новое наступление на фронте и, по словам генерала Тарнавского, уже добилась частичного успеха на некоторых участках.

Согласно данным Института изучения войны, оккупанты незначительно продвинулись возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки и Новопрокоповки.

Как писало AP, Россия наращивает возможности своих войск для ведения войны против Украины зимой. Путин "надеется", что постоянное военное давление, политические изменения на Западе и глобальное внимание к войне Израиля с ХАМАС якобы заставят Киев пойти на уступки Москве.

Как отметил генерал Александр Сырский, на Бахмутском направлении РФ желает захватить Часов Яр, на Лиманском продолжаются бои у Макеевки, а на Харьковщине противник пытается выйти к Купянску.

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