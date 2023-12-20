На фронте появилась одна стратегическая проблема, но ее не видят: эксперт раскрыл детали

Российский диктатор Владимир Путин пытается выиграть время для своих войск на фронте. Стратегической проблемой может стать попытка Кремля улучшить боеспособность оккупантов в течение этого периода, отметил в эфире Эспрессо военный аналитик портала Defense Express Иван Киричевский.
"Мы не учитываем, что Путин намерен переформатировать кадровые войска и повысить их боеспособность. В этом главная проблема. Глядя на тактическую обстановку, важно учитывать назревающую стратегическую проблему", - сказал он.
Также Киричевский обратил внимание, что россияне во время штурмов начали активнее использовать "Шторм-Z", что дало возможность врагу восстановиться.
"ЧВК "Вагнер" позволила оккупантам, в определенной степени, сэкономить кадровую армию, которая у них была. Это дало им возможность оправиться от поражений в 2022 году и соответственно подготовиться к кампании 2023 года. Россияне пошли на эту "игру", использовали штурмовиков, зэков, чтобы истощать наши войска и готовить свои кадровые", - пояснил эксперт.
В то же время, по мнению Киричевского, у российских захватчиков нет сил окружить ВСУ в Марьинке, что они надеются воплотить, атакуя позиции защитников возле Новомихайловки.
"Учитывая темпы, которыми сейчас наступает российская армия, у оккупантов нет возможности пробить оборону ВСУ возле Михайловки и стремительно пойти на Константиновку или на Угледар", - резюмировал Киричевский.
Кто такой Иван Киричевский
Иван Киричевский-журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.
Ситуация на фронте
Пока Запад решает судьбу следующих пакетов помощи Украине, Россия, воспользовавшись ситуацией, пошла в новое наступление на фронте и, по словам генерала Тарнавского, уже добилась частичного успеха на некоторых участках.
Согласно данным Института изучения войны, оккупанты незначительно продвинулись возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки и Новопрокоповки.
Как писало AP, Россия наращивает возможности своих войск для ведения войны против Украины зимой. Путин "надеется", что постоянное военное давление, политические изменения на Западе и глобальное внимание к войне Израиля с ХАМАС якобы заставят Киев пойти на уступки Москве.
Как отметил генерал Александр Сырский, на Бахмутском направлении РФ желает захватить Часов Яр, на Лиманском продолжаются бои у Макеевки, а на Харьковщине противник пытается выйти к Купянску.
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