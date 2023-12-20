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Что лучше не делать на Новый год, чтобы не навлечь беды и привлечь деньги

Яна Ставская
20 декабря 2023, 18:41
Следующий год - год Зеленого дракона. Позаботьтесь о здоровой атмосфере во время празднования.
новый год
Что нельзя дарить на Новый год 2024? / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, Pexels

В Украине Новый год почитается больше других зимних праздников, народные приметы - неотъемлемая часть этих празднеств. Главред рассказывает, что нельзя делать перед Новым годом.

Прежде всего, приметы связаны с застольем. Например - организацией семейного ужина. Известно, что стол с богатым меню - залог финансовой стабильности в следующем году. Поэтому старайтесь, если позволяет домашний бюджет, разнообразить традиционный гарнир вкусным мясом, овощами и соусами. Но не забывайте, что помимо пиршества стоит заботиться о хорошем настроении гостей. Самый легкий способ - не обсуждать деликатные темы, в том числе религиозную принадлежность либо проблемы в личных отношениях какого-то члена семьи. Также не обсуждайте за столом отсутствующих - это неприменно приведет к конфликтам с близкими в 2024 году.

Перед Новым годом советуют разобраться с семейными ссорами и разногласиями, поблагодарить родных или, если у вас есть парень / девушка, наконец-то признаться в чувствах, чтобы "войти" в 2024-й с чистым сердцем и душой и начать новый виток жизни.

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Приметы, чтобы привлечь деньги

Некоторые верят в то, что соблюдение конкретных действий поможет им улучшить финансовое положение в 2024 году. Если вы один из них - полагайтесь на эти советы:

  • положить перед Новым годом в кошелек крупную валюту;
  • украсить елку бумажными купюрами;
  • спрятать под тарелки гостей несколько монет номиналом от 10 гривен;
  • раздать все долги, закрыть все кредиты до Нового года.

Кроме того, чтобы не навлечь беды, советуют удержаться от слез в новогоднюю ночь (вспомните пословицу: как встретишь Новый год - так его и проведешь). А вот мыть голову можно, несмотря на предостережения отдельных личностей. Все же лучше отпраздновать новогоднюю ночь чистым и чувствовать себя благодаря этому более уверенным.

Приметы, чтобы привлечь удачу и любовь

  • держитесь крепко за руки с партнером под бой часов;
  • если вы девушка - подарите подарки 7 детям, это обеспечит счастье в личной жизни в 2024 году;
  • повстречавшаяся 1 января собака сулит успех в любви;
  • первым порог дома 1 января должен переступить мужчина - это к удаче.

Что нельзя готовить на год Дракона?

2024 год - год Зеленого дракона. Как рассказал астролог Влад Росс в интервью УНИАН, дракон "не любит" салаты. Итак, вот что не стоит готовить на Новый год 2024:

  • селедку под шубой;
  • оливье;
  • мимозу;
  • любые рыбные изделия и консервы;
  • соленые огурцы.

Также откажитесь от крепкого алкоголя.

Что нельзя дарить на Новый год 2024

Влад Росс отметил, что среди запрещенных покупок - подарки красного, черного и темно-синего цвета. Астролог советует выбирать что-то из зеленого, изумрудного, голубого, металлического и серебристого.

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