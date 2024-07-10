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Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкий

Юрий Берендий
10 июля 2024, 02:10
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Сезон арбузов приносит с собой сладкие и сочные плоды, которые являются любимыми для многих людей. Главред выяснил, как отличить хороший арбуз от плохого.
Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкий
Как выбрать сладкий и сочный арбуз - как проверить арбуз / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Сезон арбузов обычно длится с конца июля до начала сентября, хотя в некоторых регионах его пик может слегка варьироваться. Это время, когда арбузы достигают своего лучшего качества и становятся максимально сладкими и сочными. Чтобы выбрать сладкий арбуз, обратите внимание на несколько основных факторов. О том, как определить спелый арбуз или нет рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" продавец одного из киевских рынков Артур, который продает арбузы уже более 20 лет.

Правда ли, что существуют арбузы-мальчики и арбузы-девочки

В народе бытует мнение о том, что арбузы делятся на два пола: есть якобы мальчик, а есть девочка, которая слаще и имеет больше семян.

"Нет, это неправда", - указывает продавец.

Мужчина добавляет, что есть сорта, в которых четко видно где девушка, а где парень. Однако, вкусовые качества у них не отличаются.

Можно ли определить спелость арбуза по "хвостику"

Кроме того, существует миф о том, что спелость арбуза могли определить по тому, какой на нем хвостик. Якобы, если хвостик сухой, то это означает, что арбуз созревал и его сорвали уже созревшим, а если хвостик зеленый, то арбуз - недозрелый.

"Зеленый он просто может сегодня сорваться. То есть зеленый - это не факт, что он не созрел. Просто он питается, поэтому хвостик и зеленый", - указывает Артур.

Смотрите видео о том, какой арбуз сладкий круглый или овальный:

Должно ли быть на арбузе желтое пятно

По словам журналистки, распространено мнение о том, что, если на арбузе есть желтое пятно, то это является признаком того, что он созревал на поле.

"Желткая пятно не показатель", - сказал он.

Как выбрать сладкий арбуз

Продавец советует использовать способ с постукиванием по арбузу для того, чтобы определить его спелость.

Спелый плод издает глухой звук, тогда как незрелый или перезревший будет звучать глухо или приглушенно, советует Артур.

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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