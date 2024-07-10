Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкий

Сезон арбузов обычно длится с конца июля до начала сентября, хотя в некоторых регионах его пик может слегка варьироваться. Это время, когда арбузы достигают своего лучшего качества и становятся максимально сладкими и сочными. Чтобы выбрать сладкий арбуз, обратите внимание на несколько основных факторов. О том, как определить спелый арбуз или нет рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" продавец одного из киевских рынков Артур, который продает арбузы уже более 20 лет.
Правда ли, что существуют арбузы-мальчики и арбузы-девочки
В народе бытует мнение о том, что арбузы делятся на два пола: есть якобы мальчик, а есть девочка, которая слаще и имеет больше семян.
"Нет, это неправда", - указывает продавец.
Мужчина добавляет, что есть сорта, в которых четко видно где девушка, а где парень. Однако, вкусовые качества у них не отличаются.
Можно ли определить спелость арбуза по "хвостику"
Кроме того, существует миф о том, что спелость арбуза могли определить по тому, какой на нем хвостик. Якобы, если хвостик сухой, то это означает, что арбуз созревал и его сорвали уже созревшим, а если хвостик зеленый, то арбуз - недозрелый.
"Зеленый он просто может сегодня сорваться. То есть зеленый - это не факт, что он не созрел. Просто он питается, поэтому хвостик и зеленый", - указывает Артур.
Смотрите видео о том, какой арбуз сладкий круглый или овальный:
Должно ли быть на арбузе желтое пятно
По словам журналистки, распространено мнение о том, что, если на арбузе есть желтое пятно, то это является признаком того, что он созревал на поле.
"Желткая пятно не показатель", - сказал он.
Как выбрать сладкий арбуз
Продавец советует использовать способ с постукиванием по арбузу для того, чтобы определить его спелость.
Спелый плод издает глухой звук, тогда как незрелый или перезревший будет звучать глухо или приглушенно, советует Артур.
Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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