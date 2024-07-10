Чтобы хватило надолго: какой мощности должна быть зарядная станция для дома

Мощности зарядных станций и приборов бывают разными, поэтому сначала нужно узнать, какие устройства будут подключаться к ней.

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Какой мощности должна быть зарядная станция для дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Зарядная станция - это очень полезная и нужная вещь во время плановых и экстренных отключений электроэнергии. Но её выбор - еще та задача. Поэтому Главред решил рассказать, как определить на сколько хватит зарядной станции.

Какой мощности должна быть зарядная станция для дома

Эксперты из "Stylus" отмечают, если вы не знаете, как выбрать зарядную станцию, то обратите внимание на мощность устройства. Все павер-станции можно разделить на три большие категории:

маломощные - 200-800 Вт;

средней мощности - до 2 кВт;

высокомощные - до 5 кВт.

Маломощные портативные электростанции подходят для зарядки любых мобильных устройств и несложных бытовых приборов. Ими можно запитать маленький телевизор, но на длительную работу крупной техники таких аппаратов не хватит. Зато они имеют много разъемов и могут зарядить сразу группу устройств с одинаковой скоростью, чтобы не ждать очереди у розетки.

Мобильная зарядная станция средней мощности способна запитать бойлер или холодильник, что при отключении электричества спасает ситуацию более чем на 3-4 часа. Эта категория техники может стоить дороже генератора, но превосходит его в функциональности и практичности.

Высокомощные электростанции для дома можно использовать для питания любых бытовых электроприборов. Нередко их используют для зарядки электроавтомобилей. Так что с остальным они точно справятся.

Какой мощности нужна зарядная станция для холодильника

Мощности зарядных станций и холодильников бывают разными. Поэтому, прежде всего, необходимо определить мощность вашего холодильника. Большинство бытовых холодильников потребляют от 100 до 800 Вт, в зависимости от модели и размера. Для обеспечения бесперебойной работы холодильника, зарядная станция должна иметь выходную мощность не менее 800 Вт.

Кроме того, важно выбрать станцию с достаточной емкостью, чтобы обеспечить длительную автономную работу. Например, если ваш холодильник потребляет 200 Вт, а вы хотите, чтобы он работал автономно в течение 10 часов, вам нужна станция с емкостью не менее 2000 Вт-ч.

Какая зарядная станция нужна для котла

Здесь ситуация такая же, как и с холодильником. Важно выбрать зарядную станцию с достаточной мощностью для эффективной работы котла. Например, если он потребляет 96 Вт, то следует выбирать станцию с выходной мощностью, превышающей этот показатель. И чем больше вы захотите подключить устройств - тем больше мощность вам понадобится.

Смотрите видео, какой мощности должна быть зарядная станция для дома:

Что такое зарядная станция? Зарядная станция - это большой мощный повербанк, который может заряжать не только смартфон или планшет, но и приборы, которые потребляют больше электроэнергии. Например, электрочайник, телевизор, компьютер и тому подобное. Современные зарядные станции могут работать в режиме источников бесперебойного питания. Когда станция подключена к сети, она заряжается сама и передает ток приборам, которые к ней подключены. Во время обесточивания станция продолжает питать подключенное устройство не от сети, а от собственной батареи. Это позволяет избежать аварийного отключения приборов и обеспечить их работу в течение определенного времени, даже когда дома нет света.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

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