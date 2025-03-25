Как правильно - "потяг" или "поїзд": учительница объяснила ошибку

Нередко при употреблении этих слов может возникать путаница.

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Как правильно - "потяг" или "поїзд"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "потяг" или "поїзд"

Какой ошибки стоит избегать

Когда мы рассказываем, что ездили куда-то, пользуясь железнодорожным транспортом, то нередко может возникать вопрос, как правильно называть такой транспорт - "потяг" или "поїзд".

Учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учительница украинского" рассказала, какое из этих слов правильно использовать.

"Это "потяг" или "поїзд"? Как правильно? Некоторые считают слово "поїзд" россиянизмом. Конечно же, мы опираемся на словари. В Словаре современного украинского языка (СУЯ) написано, что "поїзд" это ряд соединенных между собой железнодорожных вагонов, движущихся с помощью локомотива. Это первое его значение", - рассказала учительница.

В этом же словаре слово "потяг" объясняется как стремление к чему-то.

"Это и же словарь и слово "потяг". Первое его значение это влечение к чему? Настенное стремление к чему-либо, сильная внутренняя потребность делать что-то. И уже во втором значении "потяг" подается как устаревшее слово. В более современном словаре 20-томнике Словарь украинского языка (СУЯ) мы уже видим, что "поїзд" и "потяг" - это синонимы", - пояснила Чернышова.

В то же время она уточнила, что Укрзализныця официально использует слово "поїхд" как более современное, и в документах у них везде прописано "поїзд".

"А вы используйте то слово, которое вам нравится - хоть "поїзд", хоть "потяг", - подытожила учительница.

Смотрите видео с объяснением учительницы:

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.

Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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