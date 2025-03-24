"Ударили двумя ракетами HIMARS": в Украине "задвохсотили" пропагандистов РФ

Один из российских пропагандистов работал в Харьковской области - на Купянском направлении.

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На войне РФ против Украины ликвидированы сотрудники российского канала / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вкратце:

В Украине ликвидировали трех пропагандистов

Один из них работал в Харьковской области

В понедельник, 24 марта, в зоне боевых действий были ликвидированы двое сотрудников российского пропагандистского телеканала "Звезда", в частности "задвухсотили" оператора и водителя съемочной группы. Об этом сообщают росСМИ.

"Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках был военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг", - говорится в сообщении. видео дня

Российские пропагандисты утверждают, что по автомобилю с журналистами якобы ударили "двумя ракетами HIMARS".

Официального подтверждения пока нет.

Кроме того, в российском издании "Известия" сообщили, что еще один пропагандист погиб в зоне боевых действий, речь идет о российском "военкоре" Александре Федорчаке.

"Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне проведения "спецоперации" (войны РФ против Украины, - Главред)", - написали росСМИ.

Известно, что пропагандист работал в Харьковской области - на Купянском направлении.

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Как писал Главред, в зоне боевых действий в Курской области подорвался вице-губернатор Приморского края РФ Сергей Ефремов. Он возглавлял отряд "Тигр", который воюет против Украины.

Кроме того, командир 225-го Отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев сообщил, что находясь в обороне на Курском направлении, украинские защитники наносят врагу очень большие потери. По его словам, потери армии РФ "значительно выше, чем потери Вооруженных сил Украины".

Недавно украинские защитники нанесли высокоточный удар по жилому зданию возле оккупированного села Копани Пологовского района Запорожской области, которое использовалось оккупантами. В результате уничтожен командно-наблюдательный пункт и место для запуска дронов, которые использовались 1429 мотострелковым полком оккупантов РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.

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