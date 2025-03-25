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Мужчина угодил в больницу из-за застрявшей у него во рту руки его девушки

Алексей Тесля
25 марта 2025, 03:30
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Врач, который занимался этим случаем, объяснил, что сокращение челюстных мышц мужчины не позволяло ему открыть рот.
Screenshot
/ odditycentral

Что известно:

  • Девушка засунула руку в рот своему парню, пытаясь снять забавное видео
  • Врачи использовали специальное устройство для расширения челюсти

Врачи из больницы в китайском городе Гилин недавно столкнулись с необычным случаем: девушка засунула руку в рот своему парню, пытаясь снять забавное видео. Фотографии и видео, на которых пара входит в отделение неотложной помощи, стали популярными в китайских социальных сетях.

Суть происшествия проста, но внимание привлекло то, что рука девушки застряла во рту мужчины. Они хотели проверить, сможет ли её рука полностью поместиться в его рот, но мышцы его челюсти неожиданно сократились, и рука застряла. После нескольких неудачных попыток освободить руку пара обратилась за помощью к врачам, пишет Oddity Central.

Медики были удивлены, пока не услышали объяснение. Девушка рассказала, что лицо её парня покраснело, он не мог закрыть рот, а его горло издавало странные звуки. Ситуация осложнялась тем, что его зубы сжали её запястье, а слюна стекала по её руке.

Врач, который занимался этим случаем, объяснил, что сокращение челюстных мышц мужчины не позволяло ему открыть рот. Чтобы помочь, врачи включили успокаивающую музыку, чтобы снять напряжение, и использовали специальное устройство для расширения челюсти. Затем они ввели миорелаксант, чтобы расслабить мышцы.

Через 20 минут доктор аккуратно освободил руку девушки, используя особенности челюстного сустава. Позже он отметил, что принудительное открытие челюсти может привести к серьёзным травмам, и посоветовал избегать подобных экспериментов.

Смотрите видео - мужчина попал в больницу:

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