"Дай лапу, друг": как научить любимого кота трюку "дай пять"

Будьте терпеливыми, ведь для уверенного выполнения может понадобиться несколько тренировок.

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Как научить вашего любимца новым трюкам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как заинтересовать вашего любимца игрой до обучения

Для чего менять положение руки во время тренировок

Научить кота выполнять трюк "дай пять" может быть не такой простой задачей, как для собаки, но это отличная возможность развить связь с вашим пушистым другом и разнообразить его досуг. Эксперты Bluecross подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет вашей кошке освоить этот трюк, пишет Главред.

Как приучить кота давать лапу?

Шаг 1. Заинтересуйте кота. Начните тренировку, когда ваш кот спокойно сидит. Возьмите любимое лакомство, покажите его или потрясите пакетом, чтобы привлечь его внимание.

Начните тренировку, когда ваш кот спокойно сидит. Возьмите любимое лакомство, покажите его или потрясите пакетом, чтобы привлечь его внимание. Шаг 2. Стимулируйте поднятие лапы. Держите лакомство в сжатом кулаке перед котом. Обычно коты проявляют любопытство, пытаясь понюхать или коснуться руки. Как только ваш любимец попытается прикоснуться лапой к руке, отметьте это командой "да" или щелчком, а затем наградите лакомством. Даже если лапа поднимается лишь немного, вознаграждайте, чтобы поощрить кота продолжать.

Держите лакомство в сжатом кулаке перед котом. Обычно коты проявляют любопытство, пытаясь понюхать или коснуться руки. Как только ваш любимец попытается прикоснуться лапой к руке, отметьте это командой "да" или щелчком, а затем наградите лакомством. Даже если лапа поднимается лишь немного, вознаграждайте, чтобы поощрить кота продолжать. Шаг 3. Добавьте команду. Когда ваша кошка начнет касаться руки лапой несколько раз, добавьте команду, например, "дай пять". Предлагайте руку, повторяйте фразу и награждайте за успешный результат. Будьте терпеливы, ведь для уверенного выполнения может потребоваться несколько тренировок.

Когда ваша кошка начнет касаться руки лапой несколько раз, добавьте команду, например, "дай пять". Предлагайте руку, повторяйте фразу и награждайте за успешный результат. Будьте терпеливы, ведь для уверенного выполнения может потребоваться несколько тренировок. Шаг 4. Измените положение руки. Когда кот освоит базовые движения, поднимите руку ладонью вперед в позицию "пять". Повторяйте команду и награждайте за правильное прикосновение. Помните, что коты нуждаются в терпении и мотивации. Если ваш любимец теряет интерес, сделайте перерыв. Лучше проводить короткие, но регулярные тренировки.

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Как правильно гладить кота? Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам.

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