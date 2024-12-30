Почему коты много спят: ответ ветеринара удивит хозяев

Кошки спят в среднем 15-16 часов в сутки.

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Почему коты много спят / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему кошки так много спят

Спят ли коты ночью

Котам, как и другим животным, нужно много спать, чтобы оставаться здоровыми. Иногда даже может казаться, что кошка тратит больше времени на сон, чем на активность. Главред выяснил, почему коты так много спят.

Ветеринарка Николь Зиттрич для портала PetMD объясняет, что охота и любая другая активность - это энергозатратные занятия. Как хищники, коты нуждаются в гораздо большем отдыхе, чем люди, чтобы оставаться бдительными и сосредоточенными.

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Зиттрич поделилась несколькими распространенными причинами, по которым ваша кошка много спит.

1. Коты спят "отрывками"

Ветеринарка подчеркивает, что кошки на самом деле не спят долго, они в основном дремлют по 15 или 30 минут.

"Дремота позволяет кошке отдохнуть телом и умом, не погружаясь в глубокий сон. Такой вид сна позволяет кошкам быстро реагировать на потенциальные угрозы в их окружении.", - рассказала Зиттрич.

2. Коты могут не спать ночью

Если вам кажется, что ваш кот все время спит, это может быть потому, что на самом деле он не спит ночью.

Чтобы домашний любимец не будил вас утром, убедитесь, что у него есть чем заняться, пока вы в постели.

3. Домашним любимцам становится скучно

Иногда кошки спят, потому что им скучно. Чтобы ваше животное не скучало, попробуйте приобрести или же смастерить различные игрушки, которыми кот сможет самостоятельно играть.

4. Животные находятся в стрессовом состоянии

Как и люди, кошки подвержены стрессу. Один из способов, которым кошки выражают стресс или беспокойство - это изменение режима сна.

"Если они внезапно начинают спать больше, чем обычно, это может быть признаком того, что они чувствуют себя подавленными или встревоженными. Кошки могут испытывать стресс или беспокойство по многим причинам, например, когда в доме появляются новые члены семьи", - объясняет ветеринар.

Кроме того, некоторые заболевания и недуги также могут заставить вашу кошку спать больше, чем обычно.

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