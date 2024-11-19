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Надо ли на самом деле мыть кота очень часто: ветеринар дал неожиданный ответ

Даяна Швец
19 ноября 2024, 14:31обновлено 19 ноября, 15:38
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Правильный подход поможет сохранить шерсть здоровой и избежать лишнего стресса для вашего питомца.
Кот
Надо ли купать кота часто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сказал ветеринар:

  • Как можно заменить регулярное купание кота
  • Вредят ли этим хвостатым любимцам частые водные процедуры

Купание котов часто вызывает споры среди владельцев этих животных. Многие не знают, как и когда это делать правильно. Ветеринар Amir Anwary поделился советами по уходу за котами и объяснил, как часто им необходимы водные процедуры, пишет Главред.

Нужно ли купать котов?

Коты от природы очень чистоплотны и способны самостоятельно поддерживать чистоту. По словам ветеринара, регулярное купание им не требуется. Однако есть случаи, когда это необходимо, например, при сильном загрязнении шерсти или появлении блох. В большинстве ситуаций хватит одного-двух купаний в год, ведь частое мытье может пересушить кожу и лишить шерсть защитного слоя натуральных масел.

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Что думают владельцы?

Мнения хозяев разделились. Кто-то моет котов даже трижды в неделю, тогда как другие вообще никогда этого не делали. Некоторые владельцы отмечают, что их питомцы "самоочищаются", и не замечают неприятных запахов от шерсти даже без купания. Есть и те, кто сталкивается с тем, что коты категорически отказываются от водных процедур.

Рекомендации экспертов

Эксперты советуют купать кошек только при необходимости, например, если шерсть имеет неприятный запах или заметно загрязнена. В крайнем случае это можно делать каждые 4-6 недель, но если животное преимущественно живет дома и само поддерживает чистоту, это не обязательно.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Как убрать шерсть домашних животных инфографика / Главред

Возможные проблемы из-за частого купания

Частые водные процедуры могут вызвать сухость кожи и уменьшение защитного жирового слоя. Если нужно мыть кота чаще, следует использовать специальные увлажняющие шампуни. При заражении блохами или клещами стоит проконсультироваться с ветеринаром для правильного выбора средств.

Как ухаживать за шерстью без купания?

Регулярное расчесывание поможет поддерживать чистоту и уменьшить линьку, особенно у длинношерстных пород. Это полезно и для внешнего вида кота, и для снижения его стресса, связанного с купанием.

Советы для купания:

  • Вода должна быть комфортной температуры, примерно как для младенцев.
  • Используйте только специальный шампунь для кошек.
  • Процедура должна быть спокойной, чтобы избежать паники у животного.

В общем, кошек стоит купать только в случае необходимости, учитывая их природные способности к самоочищению. Правильный подход поможет сохранить шерсть здоровой и избежать лишнего стресса для вашего любимца.

Другие интересные новости о котах

Кстати, эксперты также рассказали, почему коты так любят спать на подушках своих хозяев. Особенно это важно для старших котов, которые нуждаются в комфорте.

Также ветеринары дали интересный ответ, почему коты так любят мять лапами человека. Это действие чаще всего является положительным поведением.

Кроме этого, перечисляем лучшие гуманные способы, как избавиться от соседских кошек. Но при этом не навредить животным, что очень важно.

Есть также интересный ответ, почему коты на самом деле боятся огурцов. Стоит учитывать, что даже если реакция кота кажется милой, для него это совсем не весело.

Еще больше увлекательных новостей о котиках:

Как правильно гладить кота?

Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам.

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