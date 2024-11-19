Надо ли на самом деле мыть кота очень часто: ветеринар дал неожиданный ответ

Правильный подход поможет сохранить шерсть здоровой и избежать лишнего стресса для вашего питомца.

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Надо ли купать кота часто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сказал ветеринар:

Как можно заменить регулярное купание кота

Вредят ли этим хвостатым любимцам частые водные процедуры

Купание котов часто вызывает споры среди владельцев этих животных. Многие не знают, как и когда это делать правильно. Ветеринар Amir Anwary поделился советами по уходу за котами и объяснил, как часто им необходимы водные процедуры, пишет Главред.

Нужно ли купать котов?

Коты от природы очень чистоплотны и способны самостоятельно поддерживать чистоту. По словам ветеринара, регулярное купание им не требуется. Однако есть случаи, когда это необходимо, например, при сильном загрязнении шерсти или появлении блох. В большинстве ситуаций хватит одного-двух купаний в год, ведь частое мытье может пересушить кожу и лишить шерсть защитного слоя натуральных масел.

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Что думают владельцы?

Мнения хозяев разделились. Кто-то моет котов даже трижды в неделю, тогда как другие вообще никогда этого не делали. Некоторые владельцы отмечают, что их питомцы "самоочищаются", и не замечают неприятных запахов от шерсти даже без купания. Есть и те, кто сталкивается с тем, что коты категорически отказываются от водных процедур.

Рекомендации экспертов

Эксперты советуют купать кошек только при необходимости, например, если шерсть имеет неприятный запах или заметно загрязнена. В крайнем случае это можно делать каждые 4-6 недель, но если животное преимущественно живет дома и само поддерживает чистоту, это не обязательно.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика / Главред

Возможные проблемы из-за частого купания

Частые водные процедуры могут вызвать сухость кожи и уменьшение защитного жирового слоя. Если нужно мыть кота чаще, следует использовать специальные увлажняющие шампуни. При заражении блохами или клещами стоит проконсультироваться с ветеринаром для правильного выбора средств.

Как ухаживать за шерстью без купания?

Регулярное расчесывание поможет поддерживать чистоту и уменьшить линьку, особенно у длинношерстных пород. Это полезно и для внешнего вида кота, и для снижения его стресса, связанного с купанием.

Советы для купания:

Вода должна быть комфортной температуры, примерно как для младенцев.

Используйте только специальный шампунь для кошек.

Процедура должна быть спокойной, чтобы избежать паники у животного.

В общем, кошек стоит купать только в случае необходимости, учитывая их природные способности к самоочищению. Правильный подход поможет сохранить шерсть здоровой и избежать лишнего стресса для вашего любимца.

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