Как вывести блохи у кота в домашних условиях: убегут навсегда

Чего боятся блохи у кошек и как быстро вывести их собственноручно - специалисты рассказали действенные советы.

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Чего боятся блохи у котов / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Как вывести у кошек блохи с помощью полыни

Как работают специальные капли от блох

Чего боятся блохи - народными средствами можно действенно помочь своему пушистому любимцу. Часто владельцы котов сталкиваются с такими проблемами как блохи. Даже комнатное животное, которое никогда не было на улице и не контактировало с другими животными, может иметь блохи.

Специалисты рассказали, чтобы защитить домашних любимцев от паразитов стоит регулярно следить за состоянием кошек и использовать профилактические средства для их здоровья. В случае обнаружения паразитов лучше обратиться за ветеринарной помощью, чтобы оказать действенную помощь животному. Чем быстрее вы окажете помощь животному тем быстрее сможете предотвратить многие серьезные проблемы со здоровьем.

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Как вывести блох у кота народными средствами

Некоторые хозяева рассказали об эффективности купания котов в соленой воде. Для этого метода стоит взять 100 г соли и растворить ее в литре воды. Затем нужно взять большую емкость, чтобы поставить кошку таким образом, чтобы вода покрывала все тело, а голова кота должна оставаться на поверхности. Стоит налить туда теплой воды и добавить соляной раствор, а затем поместить туда кота. Кот должен пробыть в воде в течение 10 минут. Затем необходимо помыть шерсть кота детским мылом и тщательно сполоснуть его проточной водой и высушить. Благодаря такому методу все блохи должны погибнуть, однако стоит тщательно вычесать их расческой.

Также существует действенный метод с использованием полыни. Необходимо взять 5 столовых ложек полыни, добавить туда 0,25 литров воды и все это варить около 30 минут. Затем этим раствором нужно обработать шерсть животного и завернуть кота в полотенце на минут на 20-30. Однако помните, что разворачивать кошку с полотенце необходимо только над ванной, так как паразиты будут активно убегать из шерсти. После этого нужно хорошо вычесать шерсть, чтобы удалить личинки и яйца блох. Такую процедуру можно делать через несколько дней, пока не достигнете отличного результата.

Сколько раз нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Какое самое эффективное средство от блох для котов

В магазинах сейчас множество товаров, которые помогут животному избавиться от паразитов. Часто владельцы пушистиков используют шампунь, ведь он прост в использовании, имеет наименьшую токсичность и недорого стоит. Такой метод отлично подойдет для кошек-аллергиков, ведь шампунь изготовлен с минимальным содержанием токсичных веществ. Однако, если случай сложный и блох очень много, то шампунь не поможет на 100%. Тогда специалисты рекомендуют выбрать капли для кошек от блох.

Известно, что чаще всего и лучше всего помогают от блох у кошек - специальные капли, которые имеют долговременный эффект. Такие капли могут эффективно уничтожать не только паразитов, но и убивать их личинки. Перед использованием капель от блох стоит внимательно прочитать инструкцию, чтобы распределить дозировку лекарства в соответствии с весом и возрастом вашего котика.

Также отличным средством против блох - является противоблошиный ошейник. Он поможет в случае, если у вашего котика очень много блох, шампунь не помогает, а кошка беременна или это котенок, тогда лучшим вариантом станет именно ошейник. К сожалению, он не убивает блох, а только их отпугивает, чтобы они не оставались на теле животного.

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