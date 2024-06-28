Как избавиться от блох в доме: народные средства, которые всегда есть под рукой

Блохи могут принести немало хлопот домовладельцам. Эти маленькие кровопийцы паразитируют на домашних питомцах, а иногда кусают хозяев дома.

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Как избавиться от блох в доме / коллаж: Главред, фото: pixabay

Жители частных домов, квартир, а также владельцы домашних животных часто сталкиваются с неприятным соседством в виде блох. Избавиться от мелких паразитов трудно, особенно если применять неподходящие средства, которые только стимулируют иммунитет насекомых. Поэтому мы собрали несколько полезных советов, которые помогут избавиться от блох в доме.

Что делать если в доме завелись блохи

Если у вас появились нежелательные соседи, то в первую очередь нужно провести генеральную уборку. Вот несколько базовых правил:

постельное белье и одежду стирают при высокой температуре;

ковры и мягкую мебель тщательно пылесосят раз в 2 дня, с последующей очисткой мешка. Лучше использовать одноразовые мешки, которые выбрасываются после каждой уборки или моющий пылесос;

в квартире обязательно проводят влажную уборку, один раз в 2-3 дня.

Как избавиться от блох в доме народными средствами

Блохи очень быстро размножаются, поэтому одной бутылки специального химического препарата может быть недостаточно для выведения насекомых из дома. Поэтому не стоит забывать о народных средствах, которыми можно эффективно вывести блох из дома.

Цитрусовая цедра. Блохи не любят резких запахов, поэтому цитрусовые пригодятся во время борьбы с вредителями. Кожуру апельсина, лимона или мандарина следует разложить в места обнаружения паразитов.

Соль. Ее следует рассыпать на полу и мебельных покрытиях. Соль имеет убийственное влияние на этих паразитов. Когда кристаллы соли попадают на панцирь блохи, то разъедают его. После чего насекомое умирает. Соль стоит оставить на сутки, а затем тщательно собрать и провести влажную уборку.

Эфирные масла. Паразитов отпугивает резкий запах эвкалипта, мяты, гвоздики. Поэтому стоит обработать поверхности эфирным маслом.

Дегтярное мыло. Мыло необходимо натереть и развести в горячей воде. Полученным раствором помойте пол, двери, мебель.

Уксус. Достаточно обработать пол и все поверхности в доме сильно концентрированным раствором уксуса и воды. Такая смесь убьет паразитов и сделает невозможным их появление.

Какой запах убивает блох

Ароматы перечной мяты, гвоздики, мелиссы, чайного дерева, можжевельника и чабреца представляют угрозу для жизни насекомых.

Смотрите видео, чего очень сильно боятся блохи:

Чем опасны блохи? Блохи - ряд паразитических насекомых. Мелкие по размеру - 1-6 мм. Их укусы отличаются болезненностью, вызывают сильный зуд, местное раздражение. В отдельных случаях могут вызвать тяжелые аллергические реакции. Но наибольшую опасность представляют болезни, которые способны переносить блохи: гепатит, сальмонеллез, энцефалит, некоторые формы туберкулеза, бруцеллез.

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