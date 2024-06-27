Как избавиться от ос раз и навсегда: проверенные дедушкины способы помогут

"Что может отпугнуть ос?" - в жаркую погоду такой вопрос особенно актуален и животрепезущ. Главред решил детально в нем разобраться.

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Что может отпугнуть ос?/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как избавиться от ос раз и навсегда?

Избавиться от ос можно разными способами, в зависимости от ситуации и местоположения гнезда, сообщает проект The Home Depot.

Вот несколько стратегий, которые помогут вам справиться с осами:

Найдите гнездо:

Осматривайте участки вокруг вашего дома, особенно в укромных местах, таких как под крышей, в сарае, в гараже или на деревьях.

Используйте инсектицид:

Купите специализированный спрей для ос, который можно найти в хозяйственных магазинах. Наносите спрей на гнездо вечером или рано утром, когда осы менее активны. Убедитесь, что вы носите защитную одежду. Повторяйте процедуру через несколько дней, если необходимо.

Запечатывание отверстий:

Закрывайте все отверстия и трещины в стенах, окнах и крыше, чтобы осы не могли построить гнездо внутри вашего дома.

Удаление пищи и мусора:

Держите мусорные баки плотно закрытыми. Убирайте остатки пищи, особенно на улице.

Избегание использования ароматных продуктов:

Не используйте сильно пахнущие духи, лосьоны и другие ароматизированные средства на улице.

Что такое The Home Depot? Home Depot - проект, который посвящен различным лайфхакам для дома и сада. По состоянию на июнь 2024 года на канал подписаны 582 тысячи человек.

Чего боятся осы дома?

Осы имеют несколько природных страхов и отвращений, которые можно использовать для их отпугивания в доме. Вот несколько вещей, которых осы боятся или избегают:

Мята. Осы не любят запах мяты. Используйте масло мяты или посадите мяту вокруг дома и в местах, где осы могут проникнуть.

Осы не любят запах мяты. Используйте масло мяты или посадите мяту вокруг дома и в местах, где осы могут проникнуть. Эвкалипт. Эвкалиптовое масло тоже эффективно отпугивает ос. Распылите разбавленное масло в местах, где осы могут появиться.

Эвкалиптовое масло тоже эффективно отпугивает ос. Распылите разбавленное масло в местах, где осы могут появиться. Лаванда. Лаванда имеет сильный аромат, который отпугивает ос. Используйте лавандовое масло или посадите лаванду около входов в дом.

Лаванда имеет сильный аромат, который отпугивает ос. Используйте лавандовое масло или посадите лаванду около входов в дом. Лимонник. Запах лимонника также неприятен для ос. Разместите несколько капель масла лимонника в стратегических местах.

Запах лимонника также неприятен для ос. Разместите несколько капель масла лимонника в стратегических местах. Уксус. Осы не любят запах уксуса. Разведите уксус с водой в пропорции 1:1 и распылите смесь в местах, где осы могут появиться.

Осы не любят запах уксуса. Разведите уксус с водой в пропорции 1:1 и распылите смесь в местах, где осы могут появиться. Кофейная гуща. Запах сгоревшей кофейной гущи также неприятен для ос. Разложите её в местах возможного появления ос.

Что такое оса? Оса — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых. В общем смысле осы — это весь инфраотряд за исключением пчел и муравьев, сообщает "Википедия".

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