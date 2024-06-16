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Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомыми

Юрий Берендий
16 июня 2024, 14:01
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Существует способ держать насекомых подальше от дома и сада с помощью одного простого домашнего спрея - из игнградиентов, которые есть дома почти у всех.
Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомыми
Как избавиться от мух и комаров в доме - бабушкин метод / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Как бы мы ни любили открытые окна в течение летних месяцев, у этого есть один недостаток - насекомые. От мух до комаров и даже ос, попытка впустить свежий воздух может превратиться в настоящий кошмар, когда погода становится теплее, сообщает Mirror.

Но одна энтузиастка уборки и бабушка пришла на помощь, предложив простой способ держать насекомых подальше от вашего дома и сада. Все, что вам нужно сделать, это приготовить смесь для распыления, используя предметы, которые, вероятно, уже есть в ваших кухонных шкафах.

В видео на TikTok Бебс, которая публикует посты под ником @brunchwithbabs, объяснила, что корица является отличным средством от насекомых и может использоваться различными способами, чтобы держать жутких насекомых подальше от вашего дома.

видео дня

Вы можете не только посыпать молотой корицей мусорные баки на колесах, чтобы не допустить попадания "личинок, мух и тварей" в ваш мусор, но и положить несколько палочек корицы в вазу с фруктами, чтобы избавиться от плодовых мушек.

Смотрите видео о том, как избавиться от мух и комаров летом:

@brunchwithbabs Что является единственной вещью в вашем шкафу специй, которая может сохранить вас от жуков и грызунов этим летом? Да! Корица. Корица естественно содержит эвгенол, ароматическое соединение, обычно встречающееся в традиционных средствах от насекомых.Вот три отличных способа использования корицы этим летом.?Спрей с корицей Чтобы держать комаров подальше, сделайте мой волшебный спрей от клопов.ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 чайные ложки корицы 4 стакана теплой воды пара капель спирта для растирания пара капель мыла для посуды ИНСТРУКЦИИ: Смешайте корицу в воде и отставьте ее как минимум на несколько часов, чтобы она закипела - как если бы вы заваривали чай. Процедите жидкость, чтобы убедиться, что она не засоряет вашу бутылку с распылителем Налейте "чай" корицы в бутылку с распылителем, затем добавьте спирт и мыло для мытья посуды. Встряхните, чтобы соединить и распылите ?Отпугиватель фруктовых мух Для того, чтобы избавиться от фруктовых мух, просто поместите пару палочек корицы в вашу фруктовую миску, и вы будете свободны от фруктовых мух в течение всего лета.?Защита от мусорных баков Держите вредителей, личинок И енотов подальше от ваших мусорных баков с помощью корицы. Просто посыпьте легкий слой на дно мусорного бака и не забудьте про крышку. Эти твари ненавидят запах и мучнистую текстуру корицы #bugs#summertips#mosquito♬ оригинальный звук - Babs

Но самый главный хак Бабс - это ее самодельный "коричный спрей", который состоит всего из нескольких ингредиентов и может использоваться по всему дому, чтобы обеспечить среду, свободную от насекомых.

"Используйте мой коричный спрей, чтобы держать комаров на расстоянии. Чтобы приготовить спрей, просто взбейте две чайные ложки корицы в четырех стаканах теплой воды. Дайте настояться и настояться так, как вы завариваете чай. Процедите смесь корицы прямо в бутылку с распылителем. Добавьте половину чайной ложки спирта и половину чайной ложки моющего средства для посуды - взболтайте и распыляйте!", - сказала она.

Для тех, кто не привык к чашечной системе измерения, четыре чашки теплой воды эквивалентны примерно одному литру.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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