Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомыми

Как бы мы ни любили открытые окна в течение летних месяцев, у этого есть один недостаток - насекомые. От мух до комаров и даже ос, попытка впустить свежий воздух может превратиться в настоящий кошмар, когда погода становится теплее, сообщает Mirror.
Но одна энтузиастка уборки и бабушка пришла на помощь, предложив простой способ держать насекомых подальше от вашего дома и сада. Все, что вам нужно сделать, это приготовить смесь для распыления, используя предметы, которые, вероятно, уже есть в ваших кухонных шкафах.
В видео на TikTok Бебс, которая публикует посты под ником @brunchwithbabs, объяснила, что корица является отличным средством от насекомых и может использоваться различными способами, чтобы держать жутких насекомых подальше от вашего дома.
Вы можете не только посыпать молотой корицей мусорные баки на колесах, чтобы не допустить попадания "личинок, мух и тварей" в ваш мусор, но и положить несколько палочек корицы в вазу с фруктами, чтобы избавиться от плодовых мушек.
Смотрите видео о том, как избавиться от мух и комаров летом:
@brunchwithbabs Что является единственной вещью в вашем шкафу специй, которая может сохранить вас от жуков и грызунов этим летом? Да! Корица. Корица естественно содержит эвгенол, ароматическое соединение, обычно встречающееся в традиционных средствах от насекомых.Вот три отличных способа использования корицы этим летом.?Спрей с корицей Чтобы держать комаров подальше, сделайте мой волшебный спрей от клопов.ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 чайные ложки корицы 4 стакана теплой воды пара капель спирта для растирания пара капель мыла для посуды ИНСТРУКЦИИ: Смешайте корицу в воде и отставьте ее как минимум на несколько часов, чтобы она закипела - как если бы вы заваривали чай. Процедите жидкость, чтобы убедиться, что она не засоряет вашу бутылку с распылителем Налейте "чай" корицы в бутылку с распылителем, затем добавьте спирт и мыло для мытья посуды. Встряхните, чтобы соединить и распылите ?Отпугиватель фруктовых мух Для того, чтобы избавиться от фруктовых мух, просто поместите пару палочек корицы в вашу фруктовую миску, и вы будете свободны от фруктовых мух в течение всего лета.?Защита от мусорных баков Держите вредителей, личинок И енотов подальше от ваших мусорных баков с помощью корицы. Просто посыпьте легкий слой на дно мусорного бака и не забудьте про крышку. Эти твари ненавидят запах и мучнистую текстуру корицы #bugs#summertips#mosquito♬ оригинальный звук - Babs
Но самый главный хак Бабс - это ее самодельный "коричный спрей", который состоит всего из нескольких ингредиентов и может использоваться по всему дому, чтобы обеспечить среду, свободную от насекомых.
"Используйте мой коричный спрей, чтобы держать комаров на расстоянии. Чтобы приготовить спрей, просто взбейте две чайные ложки корицы в четырех стаканах теплой воды. Дайте настояться и настояться так, как вы завариваете чай. Процедите смесь корицы прямо в бутылку с распылителем. Добавьте половину чайной ложки спирта и половину чайной ложки моющего средства для посуды - взболтайте и распыляйте!", - сказала она.
Для тех, кто не привык к чашечной системе измерения, четыре чашки теплой воды эквивалентны примерно одному литру.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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