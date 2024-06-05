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Как избавиться от мух: самое простое самодельное средство из 2 ингредиентов

Алёна Воронина
5 июня 2024, 13:11
49
Для того, чтобы легко и быстро избавиться от мух, можно воспользоваться простым средством, которое можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.
Мухи, как избавиться от мух
Как избавиться от мух/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

В теплое время года надоедливые мухи становятся настоящей проблемой, и отогнать их от себя и от своего дома не так уж и просто. Но есть довольно простые средства, которые могут помочь справиться с такой задачей - и мухи даже не будут к вам приближаться.

Автор YouTube-канала "Готовим с Марией" рассказала о том, какое лучшее средство от мух поможет забыть об этой проблеме надолго. Это средство можно приготовить самостоятельно дома.

Для приготовления такого средства потребуются всего два ингредиента - это листья ореха грецкого и яблочный уксус. Мухи, комары и моль не переносят аромата грецкого ореха, поэтому, после пользования таким средством, можно сидеть под деревом и ни один комар или муха вас не тронет, отмечает автор канала. Яблочный уксус в свою очередь убивает бактерии и запахи, привлекающие москитов.

"Приступим к приготовлению. Мелко порезанные листья ореха закладываем в банку и заливаем уксусом так, чтобы он полностью покрыл листья ореха. Ставим настаиваться в теплое место от 1 до 5 дней. Можно также ставить настаиваться на солнце. Хотя бы раз в день нужно будет перемешивать. Количество дней зависит от того, насколько тепло будет там, где будут настаиваться листья", - отметила она.

У кого нет времени настаивать несколько дней, можно настоять несколько часов на водяной бане. Настаивать несколько дней будет лучше, чем два часа, но все же два часа могут выручить.

Пока настой будет на водяной бане, нужно следить, чтобы вода была горячей, но не закипела.

Смотрите видео, как избавиться от мух:

Далее настой нужно процедить. Готовое средство можно залить в распылитель и пользоваться им таким образом, или же натирать кожу, чтобы избежать укусов мух и комаров. Но если будете пользоваться распылителем, следует иметь в виду, что этот настой может оставить коричневые пятна, особенно на белой одежде.

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