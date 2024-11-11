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Почему коты так любят спать на подушках своих хозяев: ответ очень не очевиден

Даяна Швец
11 ноября 2024, 19:26
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Котики, как никто другой среди животных, любят тепло и уют, поэтому часто подушка - лучшее место для отдыха этих четвероногих.
Кошка спит на подушке
Почему у коты так любят спать на подушке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Владельцы котов хорошо знакомы с утренним пробуждением от тихого мурлыканья. Однако есть и другая, менее приятная сторона этого процесса - кошачья шерсть в постели, как еще одна декорация комнаты.

Коты любят спать где угодно, но что же такое особенное они видят в вашей подушке? Причины этого могут быть разные, и не все связаны только с привязанностью к вам, пишет Главред.

Эксперты Сатѕтег перечислили шесть причин, почему кот выбирает вашу подушку для сна.

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  1. Проявление любви и привязанности. Коты, хоть и независимые по своей природе, могут проявлять теплые чувства к своим хозяевам. Если между вами установилась тесная связь, ваш кот будет пытаться быть как можно ближе, даже когда вы спите. Подушка становится идеальным местом для демонстрации такой привязанности.
  2. Стремление к теплу. Коты обожают тепло, и ваша подушка - отличное место для них, ведь голова человека излучает тепло. Особенно это важно для старших котов, которые нуждаются в комфорте. Подушка позволяет им оставаться в тепле без необходимости прятаться под одеялом, что может быть слишком жарко.
  3. Чувство безопасности и защиты. Инстинкты подсказывают котам выбирать места, где они могут держать ситуацию под контролем. Спать рядом с вами - это показатель доверия; так они чувствуют себя в безопасности, зная, что рядом с вами им ничего не грозит.
  4. Демонстрация доминирования. Коты считают важным установление порядка в "своем" доме. Сон на вашей подушке может быть их способом показать свою главную роль и привилегии, особенно если дома есть другие животные. Это их способ подчеркнуть, что они - главные любимцы.
  5. Привлекательный запах. Коты сильно привязываются к запаху своего хозяина, и ваш аромат для них успокаивающий. Подушка имеет ваш запах, что создает для кота ощущение комфорта, особенно когда вас нет рядом. Кроме того, кота может притягивать аромат вашего шампуня или стирального порошка.
  6. Успокоение во время тревоги. Если ваш кот испытывает стресс или тревогу, он может искать вашу подушку как источник безопасности и спокойствия. Тесный контакт с вами помогает расслабиться и почувствовать защиту, особенно если у вас с питомцем крепкая связь.
Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Как убрать шерсть домашних животных - инфографика / Главред

Стоит ли позволять коту спать на подушке?

Хоть это и кажется милым, но сон кота на подушке может мешать вашему комфорту. Кроме того, это может привести к тому, что на подушке останется много шерсти, особенно, если ваш кот сильно линяет.

Важно также не позволять животному чувствовать себя главной, потому что это может нарушить иерархию. К тому же кот может перенести на подушку частички грязи и бактерий из лотка, даже несмотря на свою чистоплотность.

Как отучить кота от этой привычки?

Если кот привык спать на вашей подушке, приучить его к другому месту может быть непросто, поскольку коты не любят перемен. Обеспечьте ему собственное удобное место для сна - кроватку или одеяло, а чтобы добавить комфорта, можно положить на его место старую одежду с вашим запахом.

Если же кот продолжает испытывать тревогу, обратитесь к ветеринару для выяснения причины и выбора стратегии для успокоения любимца.

Что интересно, ветеринары дали также интересный ответ, почему коты так любят мять лапами человека. Такая привычка появляется ещё в детстве, когда котята массируют маму, стимулируя выработку молока.

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