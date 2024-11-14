Не все скучают по хозяевам: чем занимаются кошки, когда остаются одни

Ученые исследовали поведение кошек и выяснили, что не все животные скучают по хозяевам, когда остаются сами в доме.

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Скучают ли коты по хозяевам / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

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Существует перечень фактов, по которым можно понять, что домашний любимец скучал по хозяину

Кошки могут самостоятельно себя развлекать

Некоторые владельцы представляют, как их коты "переворачивают" квартиру, когда их нет дома, в то время, как другие волнуются, что животные грустят у дверей, ожидая их возвращения. Главред выяснил, чем все же занимаются коты, когда останутся одни дома.

Издание Mirror пишет, что есть несколько тонких признаков, которые указывают на то, что кошки действительно могут терпеливо ждать возвращения хозяев.

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Например, если ваша кошка демонстрирует более энергичные приветствия, такие как тыканье головой или мурлыканье, когда вы заходите в дверь, вероятнее всего, ваш кошачий друг с нетерпением ждал возвращения.

Также когда кошка идет за вами после долгой разлуки, это демонстрирует то, что она радуется вашему возвращению.

В материале издания говорится, что в одном исследовании кошки записывались на видеокамеры, когда оставались дома одни. Как оказалось, домашние кошки способны развлекать себя сами с помощью игрушек, как только после выхода хозяина из дома первичное беспокойство животного проходит.

Согласно исследованиям, почти 22% кошек находят себе занятие интереснее, чем сон: гуляют, даже если живут в многоквартирном доме. Пешие прогулки по территории заменяют окно. Наблюдательные коты сидят на подоконнике и следят за птицами, людьми, машинами. На это питомцы могут потратить несколько часов.

Также животные могут прыгать по мебели и предметам интерьера. Причем котики пытаются даже забраться в труднодоступные и "запретные" места, из которых их обычно прогоняют.

Хотя кошки явно испытывают стресс из-за разлуки со своими хозяевами, исследования показывают, что животные не испытывают того постоянного, томительного "ожидания", которое мы часто себе представляем.

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