Почему кот мяукает у закрытой двери: ученые дали интересный ответ

Зоопсихологи объясняют, что кошки часто не понимают, что закрытая дверь не навсегда, а всего лишь на некоторое время.

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Что раздражает котов / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

Почему котов нервируют закрытые двери

Как ученые объясняют подобное поведение животных

Закрытые двери в доме - это источник проблем для хозяев, ведь кошка может часами мяукать и царапать, пока не получит доступ в другую комнату. Главред разбирался, почему котов нервируют закрытые двери.

Эксперты говорят, что здесь играет роль как эволюция, так и сами владельцы домашних любимцев.

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Частично это связано с тем, что коты любознательны и имеют страх что-то пропустить, - рассказывает сертифицированный ветеринар доктор Карен Суэда, которого цитирует Live Science.

"Это вроде: "Я не знаю, что на другой стороне, и я хочу пойти посмотреть и выяснить это", - объясняет ветеринар.

Подобный контроль помогает им выжить в дикой природе, но он может привести к поведению, которое мы можем считать странным.

Джейн Эрлих анализирует поведение кошек и определяет три основных фактора, которые вызывают у них стресс, называя их "тремя ужасными С": коты не любят отсутствие выбора, отсутствие контроля над ситуацией и изменения. Хотя кошки не обязательно хотят участвовать в том, что происходит за дверью, они все же стремятся знать, что там творится, утверждает она.

Коты также любят внимание со стороны хозяев, которого лишают закрытые двери. Исследование 2017 года, опубликованное в журнале "Поведенческие процессы", свидетельствует, что большинство кошек предпочитают взаимодействие с человеком.

Зоопсихологи отметили, что кошки часто не понимают, что закрытая дверь не навсегда, а всего лишь на некоторое время. Когда им перекрывают доступ к привычным местам, где они привыкли отдыхать или есть, они начинают испытывать стресс.

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