Почему кот мяукает у закрытой двери: ученые дали интересный ответ

Вы узнаете:
- Почему котов нервируют закрытые двери
- Как ученые объясняют подобное поведение животных
Закрытые двери в доме - это источник проблем для хозяев, ведь кошка может часами мяукать и царапать, пока не получит доступ в другую комнату. Главред разбирался, почему котов нервируют закрытые двери.
Эксперты говорят, что здесь играет роль как эволюция, так и сами владельцы домашних любимцев.
Частично это связано с тем, что коты любознательны и имеют страх что-то пропустить, - рассказывает сертифицированный ветеринар доктор Карен Суэда, которого цитирует Live Science.
"Это вроде: "Я не знаю, что на другой стороне, и я хочу пойти посмотреть и выяснить это", - объясняет ветеринар.
Подобный контроль помогает им выжить в дикой природе, но он может привести к поведению, которое мы можем считать странным.
Джейн Эрлих анализирует поведение кошек и определяет три основных фактора, которые вызывают у них стресс, называя их "тремя ужасными С": коты не любят отсутствие выбора, отсутствие контроля над ситуацией и изменения. Хотя кошки не обязательно хотят участвовать в том, что происходит за дверью, они все же стремятся знать, что там творится, утверждает она.
Коты также любят внимание со стороны хозяев, которого лишают закрытые двери. Исследование 2017 года, опубликованное в журнале "Поведенческие процессы", свидетельствует, что большинство кошек предпочитают взаимодействие с человеком.
Зоопсихологи отметили, что кошки часто не понимают, что закрытая дверь не навсегда, а всего лишь на некоторое время. Когда им перекрывают доступ к привычным местам, где они привыкли отдыхать или есть, они начинают испытывать стресс.
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