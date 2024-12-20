Почему собаки не любят котов: неожиданное объяснение знатока животных

Неприязнь между котами и собаками часто непонятна для людей, но этому есть логическое объяснение.

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Собаки инстинктивно недолюбливают котов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Из-за чего собаки не любят котов

Почему собаки могут проявлять агрессию к котам

Часто во время прогулки с собакой она агрессивно реагирует на уличных котов и ее владельцы не понимают, почему так происходит. Нередко и домашние коты, которых выводят на свежий воздух получают на орехи от собак.

Главред узнал, почему между собаками и котами существует неприязнь и чем это объясняется. Блогер Роман Романюк утверждает в Instagram, что такое поведение заложено на инстинктивном уровне.

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"Когда мой кот дал отпор четырем уличным собакам, это заставило меня задуматься над этим вопросом", - написал он.

Как известно, в прошлом собаки защищали людей от хищников, а кот, хоть и меньше, тоже хищник. По словам Романа, дело в том, что уличные собаки действуют как стая, но не имеют кого защищать, а вот "домашние" собаки могут быть еще более агрессивными, если их настраивают против котов.

Зато, если говорить об агрессивных проявлениях котов к собакам - обычно эти животные защищаются, а не нападают первыми.

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Кто такой Роман Романюк? Роман Романюк - украинский блогер, за которым следят почти 20 тысяч пользователей. Роман называет себя "повелителем котов" и рассказывает о жизни с котом, а также объясняет поведение четвероногих.

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