Почему собаки не любят котов: неожиданное объяснение знатока животных

Вы узнаете:
- Из-за чего собаки не любят котов
- Почему собаки могут проявлять агрессию к котам
Часто во время прогулки с собакой она агрессивно реагирует на уличных котов и ее владельцы не понимают, почему так происходит. Нередко и домашние коты, которых выводят на свежий воздух получают на орехи от собак.
Главред узнал, почему между собаками и котами существует неприязнь и чем это объясняется. Блогер Роман Романюк утверждает в Instagram, что такое поведение заложено на инстинктивном уровне.
"Когда мой кот дал отпор четырем уличным собакам, это заставило меня задуматься над этим вопросом", - написал он.
Как известно, в прошлом собаки защищали людей от хищников, а кот, хоть и меньше, тоже хищник. По словам Романа, дело в том, что уличные собаки действуют как стая, но не имеют кого защищать, а вот "домашние" собаки могут быть еще более агрессивными, если их настраивают против котов.
Зато, если говорить об агрессивных проявлениях котов к собакам - обычно эти животные защищаются, а не нападают первыми.
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Кто такой Роман Романюк?
Роман Романюк - украинский блогер, за которым следят почти 20 тысяч пользователей. Роман называет себя "повелителем котов" и рассказывает о жизни с котом, а также объясняет поведение четвероногих.
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