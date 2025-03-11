Способ похож на сказку на ночь: врач рассказала, как заснуть за считанные минуты

Метод "экскурсия по дому" помогает заснуть вечером за короткий промежуток времени.

https://glavred.info/life/sposob-pohozh-na-skazku-na-noch-vrach-rasskazala-kak-zasnut-za-schitannye-minuty-10646402.html Ссылка скопирована

Как быстро заснуть вечером? / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Как заснуть за короткий промежуток времени

Что известно о методе "экскурсия по дому"

Иногда быстро заснуть - это еще то испытание даже после часов переворачивания с боку на бок в постели и сотен посчитанных овец. Главред узнал, что есть один эффективный метод, который позволяет расслабиться, избавиться от тревожных мыслей и подготовиться к спокойному сну. Этот способ получил название "экскурсия по дому".

Врач Лия Кейлор рассказала, что стоит представить, как вы проходите через знакомый дом, посещаете каждую комнату и засыпаете, находясь в состоянии ностальгии и расслабления, передает Real simple.

видео дня

Однако просто представить свой дом недостаточно, стоит мысленно проходить по знакомому дому, сосредотачиваясь на его деталях. Так вы сможете заснуть за считанные минуты.

Важно представлять скрип пола или запах знакомой свечи. Когда вы идете по дому своего детства, вспоминайте особые места, например кухню, где готовили семейную еду, или уютный уголок для чтения, который вы любили.

Если вас больше тянет к природе, попробуйте пройтись по заднему двору, саду или любимому месту отдыха, а не просто дому.

"Для меня это был дом, в котором я выросла до шести лет: серый дом с темно-синими акцентами, расположенный в тихом районе в пригороде Огайо. Я стояла у входа и представляла, как открываю входную дверь, обращая внимание на растения в горшках, которые мы держали на крыльце, и на винтажные светильники, которые добавляли нашему дому характера. Открыв дверь, я увидела лестницу, ведущую в мою спальню, и сразу же направилась наверх... В завершение я ступила на наш идеально озелененный задний двор, но к тому времени мой разум был в нескольких секундах от того, чтобы выключиться", - поделилась Кейлор.

Почему этот метод работает

Врач говорит, что наш мозг чувствует себя спокойно в знакомой среде. Когда мы фокусируемся на чем-то привычном и приятном, это помогает нам расслабиться и подготовиться ко сну.

Этот способ похож на сказку на ночь - за исключением того, что рассказчиком выступаете вы, а место действия является уникально личным для вас.

Читайте также:

Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред