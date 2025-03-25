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Непростая IQ-задача: за 5 секунд найдите из 13-ти птиц особенную

Виталий Кирсанов
25 марта 2025, 05:50
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

На картинке перед вами изображены 13 птиц. Одна из птиц отличается, потому что у нее нет пары.

Сможете ли вы найти птицу без пары за 5 секунд?

видео дня

Ваше время начинается сейчас!

Внимательно посмотрите на изображение. Вы можете сразу заметить такую птицу, если у вас зоркое зрение.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Эксперты предполагают, что головоломки повышают ваш интеллект и улучшают навыки решения различных задач.

Сколько из вас заметили птицу без пары за отведенное время?

Поздравляем тех читателей, которые решили головоломку: у вас острое зрение и высокий IQ.

Теперь давайте проверим ответ, предоставленный ниже.

Птица без пары отмечена красным кружком.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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