Непростая IQ-задача: за 5 секунд найдите из 13-ти птиц особенную

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.
На картинке перед вами изображены 13 птиц. Одна из птиц отличается, потому что у нее нет пары.
Сможете ли вы найти птицу без пары за 5 секунд?
Ваше время начинается сейчас!
Внимательно посмотрите на изображение. Вы можете сразу заметить такую птицу, если у вас зоркое зрение.
Эксперты предполагают, что головоломки повышают ваш интеллект и улучшают навыки решения различных задач.
Сколько из вас заметили птицу без пары за отведенное время?
Поздравляем тех читателей, которые решили головоломку: у вас острое зрение и высокий IQ.
Теперь давайте проверим ответ, предоставленный ниже.
Птица без пары отмечена красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд
- IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек
- Справятся не все: найдите бабочку, утку, летучую мышь и улитку за 15 сек
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