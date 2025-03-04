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Непростая IQ-задача: найдите 5 отличий на картинке с птицами за 21 секунду

Виталий Кирсанов
4 марта 2025, 05:00
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

В сегодняшней задаче представлены две одинаковые фотографии птицы, сидящей на ветке дерева. Хотя на первый взгляд эти два изображения кажутся идентичными, но это не так. Между двумя картинками есть пять отличий.

Сможете ли вы найти различия между двумя картинками за 21 секунду?

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головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Исследования показывают, что практика решения головоломок "Найдите отличия" повышает концентрацию, интеллект и сосредоточенность.

Читатели, которые могут найти различия между двумя картинками в отведенное время, обладают высоким IQ, острым умом и отличными навыками наблюдения.

Вы нашли все отличия?

Если - да, то у вас отличное зрение.

Тем, кто не смог найти отличия в отведенное время, нужно больше тренироваться.

Теперь ознакомьтесь с решением, представленным ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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