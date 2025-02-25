Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.
В сегодняшней задаче представлены две похожие картинки щенка за рулем фургона. Хотя на первый взгляд эти две картинки кажутся идентичными, но это не так. Между двумя картинками есть три отличия.
Сможете ли вы найти различия между двумя картинками за 19 секунд?
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Хотя некоторые различия можно легко обнаружить, на другие может уйти много времени.
Вы нашли все отличия? Если - да, то у вас очень острое зрение.
Тем, кто не смог найти отличия за отведенное время, нужно больше тренироваться. Теперь ознакомьтесь с решением, представленным ниже.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд
- IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек
- Справятся не все: найдите бабочку, утку, летучую мышь и улитку за 15 сек
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