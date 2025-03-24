Когда в домах Киева отключат отопление: в КГГА назвали точные сроки

Кратко:
- Третий отопительный сезон прошел в условиях военного положения
- После завершения отопительного сезона город начинает готовиться к следующему
Учитывая масштабы столичной централизованной системы теплоснабжения, процесс отключения отопления займет 3-4 дня. Об этом сказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Он подчеркнул, что уже третий отопительный сезон прошел в условиях военного положения. Несмотря на риски и сложность периода, коммунальные службы города не допустили сбоев в работе, а все аварийные ситуации устранялись оперативно. Теплоснабжающие предприятия, в частности "Киевтеплоэнерго", располагали необходимыми объемами природного газа, закупили расходные материалы для ремонта и обслуживания теплосетей, сформировали запас топлива для спецаварийных авто и тому подобное.
По его словам, в городе в круглосуточном режиме работали 38 аварийных бригад коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".
Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что сразу после завершения этого отопительного сезона город начинает готовиться к следующему. В частности, специалисты осуществляют регламентные работы, реконструкцию и ремонт оборудования и сетей, накапливая запасы топлива, расходных материалов и тому подобное.
Тарифы - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, в Украине снова могут вырасти тарифы на водоснабжение и водоотведение. Ожидается, что цены повысят в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы на электроэнергию. Изменений не будет и после окончания отопительного сезона, намеченного на 30 апреля.
В то же время, в Минэнерго сообщили, что некоторые украинцы смогут платить меньше за электроэнергию. Речь идет о тарифах на свет в отопительный сезон.
В Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
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