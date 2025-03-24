Киевляне накопили миллиардные долги за коммуналку: какую сумму придется отдать

Большинство потребителей добросовестно оплачивают счета, но общий уровень задолженности продолжает расти.

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Киевляне накопили миллиардные долги за коммуналку / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

В Киеве накопилось 8 миллиардов долгов за тепло и воду

Киевтеплоэнерго подало 1,5 тыс. исков в суд о взыскании задолженности

Задолженность киевлян за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения с начала отопительного сезона возросла на 6,5%, достигнув 8 миллиардов гривен. Об этом сообщил директор СП "Энергозбут" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин во время брифинга по итогам отопительного сезона 2024/2025.

Общий долг жителей столицы составляет 5 млрд грн за отопление и почти 3 млрд грн за горячее водоснабжение.

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По словам Лопатина, большинство потребителей добросовестно оплачивают счета, однако общий уровень задолженности продолжает расти.

Чтобы избежать судебных разбирательств, Киевтеплоэнерго предлагает потребителям возможность реструктуризации долгов на выгодных условиях. В то же время в случае отказа от такого варианта предприятие вынуждено принимать более жесткие меры.

Киевтеплоэнерго уже подало 1,5 тыс. исков в суд о взыскании задолженности, и это количество постоянно растет. После отмены моратория на штрафные санкции на долги ежедневно начисляется пеня в размере 0,01%. Кроме того, суд может дополнительно назначить инфляционные начисления и 3% годовых.

В случае уклонения от оплаты должникам угрожают аресты средств на счетах, а также ограничения на пользование недвижимостью и транспортом.

По словам заместителя главы КМДА Петра Пантелеева, значительная часть должников - это лица, которые имеют возможность платить, но игнорируют коммунальные обязательства. Он подчеркнул, что долги за тепло - это не только финансовая проблема, но и угроза стабильному прохождению следующего отопительного сезона.

Инфографика: Главред

Тарифы - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Украине снова могут вырасти тарифы на водоснабжение и водоотведение. Ожидается, что цены повысят в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы на электроэнергию. Изменений не будет и после окончания отопительного сезона, намеченного на 30 апреля.

В то же время, в Минэнерго сообщили, что некоторые украинцы смогут платить меньше за электроэнергию. Речь идет о тарифах на свет в отопительный сезон.

В Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

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Что такое жилищное-коммунальные услуги? Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

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