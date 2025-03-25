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Цены "поползут" вверх: сколько придется платить за сигареты и алкоголь

Анна Косик
25 марта 2025, 05:02
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Повышение цен связано с обновленным коэффициентом, по которому будут рассчитывать минимальный акцизный налог.
Бутылки, деньги
Алкоголь и сигареты вскоре могут стать не по карману / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

  • В апреле подорожают сигареты и алкогольные напитки
  • Пачка сигарет может вырасти в цене более чем на 18%
  • Пока неизвестно сколько будет стоить алкоголь после обновления правил налогообложения

С 1 апреля 2025 года для всех производителей и импортеров табачных изделий будет действовать новый коэффициент, по которому будут рассчитывать минимальный акцизный налог. Этот показатель составит 1,1 и будет действовать до конца года, что, предварительно, повлияет на цены на сигареты.

Как пишет Главред, обновление коэффициента связано с тем, что после анализа сборов с табачных изделий по итогам 2024 года оказалось, что в прошлом году доля налоговых обязательств в средневзвешенной розничной цене сигарет составила 55,8%, что ниже установленного уровня в 60%.

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Пока неизвестно, какой будет цена сигарет после обновления, однако накануне глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявлял, что пачка сигарет в 2025-м должна подорожать в среднем более чем на 18%.

"Что касается табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭНов), то сегодняшняя их цена - 107,6 грн. Когда ставка акциза вырастет, то пачка будет стоить уже 120 грн - это на 12% дороже цены 2024 года", - утверждал он.

Более дорогим "удовольствием" с апреля станет и алкоголь из-за того, что производители этилового спирта и биоэтанола должны платить акцизный налог по новым правилам.

"Для расчета берется максимальная мощность оборудования, то есть сколько спирта или биоэтанола оно может произвести за сутки, учитываются дни работы оборудования в конкретном месяце, остатки спирта на начало и конец месяца и количество проданного спирта (включая тот, который не облагается акцизом). Впрочем, если предприятие производит только биоэтанол и имеет соответствующую лицензию, эти правила на него не распространяются", - говорится в статье.

Таким образом государство хочет получать отчеты и налоги от производителей спитра и биоэтанола не только за фактическую продажу, но и за то, сколько они могли бы сделать за определенный период, чтобы уменьшить уклонение от уплаты налогов.

Повышение цен в Украине - последние новости

Недавно Главред писал, что в Украине стремительно дорожают огурцы. Стоимость местных тепличных огурцов колеблется в пределах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) в зависимости от качества и объема партии.

Ранее стало известно, что на украинском рынке наблюдается заметный рост цен на столовую свеклу. Аналитики сообщили, что по состоянию на 21 марта, фермеры предлагают корнеплоды значительно дороже, чем год назад.

Накануне национальный банк Украины объяснил, что ускоренный рост цен на обработанные продовольственные товары (до 16,7%) вызван повышением расходов предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику.
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Кто такой Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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