Яйца будут по карману каждому: эксперт назвал дату, когда продукт подешевеет

Вы узнаете:
- Когда ждать снижения цен на яйца
- Как формируются цены на продукт
Значительный рост цен на яйца вызвал беспокойство у украинцев. Однако уже в апреле-мае цены на яйца начнут постепенно снижаться. Об этом доктор сельскохозяйственных наук, директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Олег Катеринич сказал в эфире КИЕВ24.
"За 1,5-2 месяца цены на яйца в Украине значительно упадут", - рассказал эксперт.видео дня
По его словам, производители работают по принципу определения среднегодовой стоимости яйца в промышленном птицеводстве.
Это означает, что производители яиц определяют цену, ориентируясь на среднюю стоимость яйца за весь год, а не на текущую цену.
Таким образом весной традиционно яйца подорожают, однако уже через 1,5-2 месяца ожидается значительное снижение цен.
Он прогнозирует, что в среднем за год стоимость яйца будет колебаться в пределах 4,5-5 гривен за шт.
Цены на продукты - последние новости
Как писал Главред, на украинском рынке наблюдается заметный рост цен на столовую свеклу. Рост цен на овощ связан с тем, что запасы качественной продукции уменьшаются, а спрос со стороны оптовиков и магазинов только увеличивается.
Также в Украине стремительно дорожают огурцы, и это обусловлено несколькими факторами. Аналитики сообщили, что сейчас стоимость местных тепличных огурцов колеблется в пределах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) в зависимости от качества и объема партии. Это примерно на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.
Кроме овощей, цены на хлеб в Украине продолжают расти. По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, в 2024 году хлеб подорожал более чем на 20%, и эта тенденция продолжается. До конца года цены могут вырасти в целом на 20%.
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Интересные факты о яйцах
Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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