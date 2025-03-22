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Яйца будут по карману каждому: эксперт назвал дату, когда продукт подешевеет

Марина Фурман
22 марта 2025, 13:30
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Доктор сельскохозяйственных наук порадовал украинцев новым прогнозом относительно цен на яйца.
гривна, яйца
Эксперт рассказал, когда в Украине подешевеют яйца / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда ждать снижения цен на яйца
  • Как формируются цены на продукт

Значительный рост цен на яйца вызвал беспокойство у украинцев. Однако уже в апреле-мае цены на яйца начнут постепенно снижаться. Об этом доктор сельскохозяйственных наук, директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Олег Катеринич сказал в эфире КИЕВ24.

"За 1,5-2 месяца цены на яйца в Украине значительно упадут", - рассказал эксперт.

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По его словам, производители работают по принципу определения среднегодовой стоимости яйца в промышленном птицеводстве.

Это означает, что производители яиц определяют цену, ориентируясь на среднюю стоимость яйца за весь год, а не на текущую цену.

Таким образом весной традиционно яйца подорожают, однако уже через 1,5-2 месяца ожидается значительное снижение цен.

Он прогнозирует, что в среднем за год стоимость яйца будет колебаться в пределах 4,5-5 гривен за шт.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, на украинском рынке наблюдается заметный рост цен на столовую свеклу. Рост цен на овощ связан с тем, что запасы качественной продукции уменьшаются, а спрос со стороны оптовиков и магазинов только увеличивается.

Также в Украине стремительно дорожают огурцы, и это обусловлено несколькими факторами. Аналитики сообщили, что сейчас стоимость местных тепличных огурцов колеблется в пределах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) в зависимости от качества и объема партии. Это примерно на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.

Кроме овощей, цены на хлеб в Украине продолжают расти. По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, в 2024 году хлеб подорожал более чем на 20%, и эта тенденция продолжается. До конца года цены могут вырасти в целом на 20%.

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Интересные факты о яйцах

Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.

Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.

Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.

Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.

Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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