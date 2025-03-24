Скандальный спор с Трампом в Белом доме: Зеленский рассказал подробности

Главное:
- Зеленский во время спора с Трампом отстаивал достоинство Украины
- Украина надеялась получить подтверждение поддержки от США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время напряженной дискуссии с Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля он отстаивал достоинство Украины.
"В том разговоре я защищал достоинство Украины", - подчеркнул глава государства в интервью Time.
Он отметил, что именно чувство достоинства стало одним из ключевых мотивов украинцев в борьбе с российской агрессией.
"Почему украинцы защищались в начале этой войны? Это было из-за достоинства. Мы не считаем себя какой-то сверхдержавой", - сказал президент, добавив, что украинцы объединяются, когда речь идет о свободе и демократии.
Журнал Time отмечает, что в конце февраля Украина надеялась получить подтверждение поддержки от США, но в тот момент это ощущение было под угрозой.
"Но в тот момент было ощущение, что мы не являемся союзниками или не занимаем позицию союзников", - резюмировал Зеленский.
Встреча Зеленского и Трампа - скандал в Овальном кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.
Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.
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Что известно о Time?
Time – американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания находится в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии.
Тime является ядром WarnerMedia – крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса.
Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось в одиночку перелететь Атлантику, пишет Википедия.
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