Скандальный спор с Трампом в Белом доме: Зеленский рассказал подробности

Чувство достоинства стало одним из ключевых мотивов украинцев в борьбе с российской агрессией, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал о скандале с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

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Зеленский во время спора с Трампом отстаивал достоинство Украины

Украина надеялась получить подтверждение поддержки от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время напряженной дискуссии с Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля он отстаивал достоинство Украины.

"В том разговоре я защищал достоинство Украины", - подчеркнул глава государства в интервью Time.

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Он отметил, что именно чувство достоинства стало одним из ключевых мотивов украинцев в борьбе с российской агрессией.

"Почему украинцы защищались в начале этой войны? Это было из-за достоинства. Мы не считаем себя какой-то сверхдержавой", - сказал президент, добавив, что украинцы объединяются, когда речь идет о свободе и демократии.

Журнал Time отмечает, что в конце февраля Украина надеялась получить подтверждение поддержки от США, но в тот момент это ощущение было под угрозой.

"Но в тот момент было ощущение, что мы не являемся союзниками или не занимаем позицию союзников", - резюмировал Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа - скандал в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.

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Что известно о Time? Time – американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания находится в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии. Тime является ядром WarnerMedia – крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса. Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось в одиночку перелететь Атлантику, пишет Википедия.

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