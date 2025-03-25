Прекращение огня до 20 апреля: политолог оценил такую возможность

Эксперт назвал вероятный сценарий, когда РФ самостоятельно захочет перемирия.

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Временное прекращение огня до 20 апреля возможно / Коллаж: Главред, фото: ОП Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Устойчивого мира до 20 апреля не будет

Сейчас РФ пытается выиграть время и хочет дестабилизировать ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп до 20 апреля мог бы достичь временного прекращения огня в Украине, но об устойчивом мире говорить пока рано. Об этом сказал политолог и международник Максим Несвитайлов в комментарии РБК-Украина.

Эксперт отметил, что сейчас США, в частности Дональд Трамп, могли бы предложить временное перемирие, но его стабильность и продолжительность остаются под большим вопросом.

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"Теоретически, принятие режима временного прекращения огня возможно. Это единственное, что возможно. Устойчивого мира до того момента точно не будет", - считает Несвитайлов.

По его словам, страна-агрессор РФ пытается выиграть время, чтобы исчерпать наступательный потенциал ВСУ и продвинуться на отдельных направлениях, в частности в Сумской области или по линии фронта.

"И когда они поймут, что наступательный потенциал иссяк, что они выдохнули, они такие (скажут - Главред): "Быстро устанавливаем перемирие здесь и сейчас. Здесь и сейчас", - добавил Несвитайлов.

Политолог считает, что всего за месяц российские оккупанты могут окопаться и построить заграждения. Параллельно враг будет пытаться вести информационную кампанию против Украины. В частности, противник будет требовать остановки мобилизации и военной помощи от стран-союзников. Также россияне будут требовать проведения выборов.

По мнению Несвитайлова, пока не принято решение о длительном мире, россияне будут максимально дестабилизировать ситуацию в Украине.

Прекращение огня - новости по теме

Напомним, США до сих пор надеются, что широкое перемирие в войне России против Украины может быть достигнуто за несколько недель, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и нежелание Кремля идти на сделку. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Белый дом стремится достичь договоренности о перемирии до 20 апреля, когда Пасху будут праздновать и западные, и православные церкви. Однако понимает, что этот срок может быть смещен из-за значительных разногласий между сторонами.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп пока не устанавливал российскому диктатору Владимиру Путину крайний срок для согласования режима прекращения огня с Украиной. Однако такой дедлайн может появиться.

В то же время вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил о том, что диктатор Владимир Путин не пойдет на соглашение о прекращении огня. По его словам, обычно возможно достичь прекращения огня только тогда, когда обе стороны находятся в тупике. Стороны либо борются друг с другом, но никто не выигрывает, либо они обе видят выгоду в том, чтобы остановиться, либо наступает конец войны, когда одна сторона выиграла, а другая проиграла. Сейчас ни того, ни другого не происходит, заверил эксперт.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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