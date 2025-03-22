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"Украина проигрывает": вице-маршал Британии дал тревожный прогноз о перемирии

Алексей Тесля
22 марта 2025, 02:50
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Прекращение огня бывает только тогда, когда обе стороны находятся в тупике, говорит Шон Белл.
Путин, Трамп
/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Важно:

  • Прекращение огня будет только тогда, когда обе стороны будут в тупике
  • Украина проигрывает на поле боя, а Путин наступает

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил о том, что диктатор Владимир Путин не пойдет на соглашение о прекращении огня.

"Мы можем вдаваться в подробности, но как бывший военный офицер, я могу сказать, что обычно вы получаете прекращение огня только тогда, когда обе стороны находятся в тупике. Они или борются друг с другом, но никто не выигрывает, или они обе видят выгоду в том, чтобы остановиться, или наступает конец войны, когда одна сторона выиграла, а другая проиграла. Сейчас ни того, ни другого не происходит", - подчеркнул он в интервью 24 Каналу.

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Эксперт говорит о том, что Дональд Трамп достаточно сильно давил на Украину и на президента Владимира Зеленского, чтобы он был готов к переговорам, однако нужны обе стороны, чтобы договориться о прекращении огня.

"Откровенно говоря, Украина проигрывает на поле боя, Путин наступает. Он вытесняет украинские войска с Курщины, продвигается на Донбассе. Почему он должен был бы останавливаться?", - пояснил он.

Собеседник говорит о том, что на сегодня очень трудно понять, почему президент РФ Путин должен был бы остановиться в войне против Украины.

"Думаю, в конце концов все зависит от того, какие сейчас цели у Путина – чего он пытается достичь? На данный момент, если он продвигается на поле боя, он остановится только тогда, когда достигнет своих целей. Сейчас не похоже, что он уже это сделал. Поэтому короткий ответ – не думаю, что мы увидим прорыв в переговорах", - считает он.

В то же время вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке добавил, что президент Трамп поставил "мяч" на сторону России.

"Он, вероятно, действительно верит, что Путин хочет остановить войну. Трамп дал ему возможность остановиться. Воспользуется ли Путин этой возможностью – придется подождать и посмотреть", - резюмировал он.

Ранее Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны. Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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