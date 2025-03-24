Прекращение огня на море: Плетенчук объяснил, что это означает для Украины

Ключевые тезисы:
- Перемирие на море - это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины
- Россияне запускают ракеты и Шахеды из Крыма
Прекращение огня между страной-агрессором Россией в море означало бы прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии Радио Свобода.
В ВМС отметили, что ракетный комплекс "Искандер-М", который находится на территории временно оккупированного Крыма, и с которого наносятся удары по территории Украины, несет значительную опасность.
Также он напомнил, что с временно оккупированного Крыма - с мыса Чауда - россияне запускают ударные дроны типа "Шахед".
Спикер обратил внимание, что россияне с моря запускают по Украине свои крылатые ракеты "Калибр". С начала года враг применял их уже трижды.
"Сказать, что это было удачное применение пока, например, я не могу. Остальные применения - это с территории временно оккупированного Крыма. Если брать оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" - пуски происходят с территории Крыма, то есть суши. Если брать пуски "Шахедов" - это так же мыс Чауда, Крым; Приморско-Ахтарск, РФ. Да, они заходят с моря, мы их встречаем с моря. Но является ли это морской компонентой или нет...", - подчеркнул спикер ВМС.
По словам Плетенчука, вопрос, будет ли это считаться морской компонентой в прекращении огня на море, остается открытым.
Прекращение огня - новости по теме
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ и обсудил возможность частичного прекращения огня во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Однако позже в СМИ сообщили, что в вопросе контроля за режимом прекращения огня на российско-украинской войне пока нет четких механизмов, поэтому команда Киева с американцами будет работать над этим.
В воскресенье, 23 марта, Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии. Известно, что на встрече планировали обсудить защиту энергетических объектов и критической инфраструктуры от российских атак.
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Что известно о Дмитрии Плетенчуке?
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
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