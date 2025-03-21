РФ обвинила Украину в обстреле станции 'Суджа': в Генштабе остро ответили

Российские войска ранее использовали трубу газопровода для скрытого перемещения подразделений.

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В Краснодарском крае снова горит нефтебаза / Коллаж: Главред, фото: тг-каналы Astra, Mash, Exilenova+

О чем речь:

Враг обстрелял станцию ​​"Суджа" артиллерией для создания фейковых обвинений

В Волгоградской области прогремели взрывы в районе аэродрома

В Краснодарском крае РФ произошел повторный взрыв на нефтебазе

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 21 марта, на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области (РФ) прогремели взрывы. Очевидцы видели огненный столб на границе Курской и Сумской областей.

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, враг, наращивая дискредитационную кампанию против Украины, обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа", но эти обвинения безосновательны.

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В Генштабе ВСУ отметили, что указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами.

"В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами. Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией - обстрелял этот объект из артиллерии", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе напомнили, что ранее агрессоры использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.

"Россияне продолжают производить многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям", - резюмировали в Генштабе.

Более того, в ночь на 21 марта в Волгоградской области прогремели взрывы. По сообщениям Telegram-канала Mash, в регионе заметили беспилотники, которые направлялись в сторону местного аэродрома.

Российские СМИ уточняют, что взрывы произошли в Калачевском районе, а их возможной целью был аэродром "Мариновка".

"По словам местных, они слышали около 5-6 взрывов в Калачевском районе", - говорится в публикации российского ресурса.

По данным мониторинговых каналов, перед этим в воздухе зафиксировали несколько "моторных" и два "реактивных" беспилотника, которые двигались в направлении Волгоградской области.

Кроме того, в городе Кропоткин, Краснодарский край, снова произошел взрыв на нефтебазе. По информации Telegram-канала Оперативного штаба Краснодарского края, второй взрыв произошел из-за разгерметизации резервуара во время тушения пожара.

На НПС "Кавказская" произошел взрыв / фото: тг-канал Главред

Пламя перекинулось на еще один резервуар, что увеличило площадь возгорания до 10 тысяч квадратных метров.

В результате взрыва горячие нефтепродукты попали на двух работников и три единицы техники. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Для ликвидации пожара привлечено 456 человек и 181 единица техники.

Взрывы в России - последние новости

В ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Сообщалось, что в Энгельсе якобы эвакуируют жителей близлежащих домов с военным аэродромом после атаки БПЛА.

По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, аэродром Энгельс в Саратовской области РФ, где и вспыхнул масштабный пожар в результате атаки дронов, является единственным аэродромом, хранящим большинство стратегических ракет, которые оккупанты используют для ударов по Украине.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что под атакой оказался целый склад крылатых ракет, КАБов и боеприпасов.

Больше интересных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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