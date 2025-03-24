"Будет Опа!": "заботливый" Потап обратился к поклонникам

Странные заявления от Алексея Потапенко продолжают появляться с завидной регулярностью.

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Потап сейчас - Потапенко показал свежие фото и обратился к фанатам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Кратко:

Потап опубликовал свежие фото

Артист обратился к поклонникам с эмоциональной речью

Украинский музыкант, шоумен и музыкальный продюсер Потап (Алексей Потапенко) после переезда за границу во время полномасштабной войны в Украине частично утратил лояльность украинской аудитории. Тем не менее у артиста остались поклонники и единомышленники, число которых в Instagram, к примеру, достигло двух миллионов.

В своем блоге Потап решил поблагодарить их. Он опубликовал свои свежие фото из Нью-Йорка, и оставил подписчикам послание со словами признательности и завуалированным призывом оставаться собой при любых обстоятельствах.

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"Как и любой из Вас, я бываю разным: добрым, заботливым, эпатажным, деловым, но я всегда остаюсь самим собой! Спасибо вам за то, что вы со мной, мои 2 миллиона Потапов!!!! Все будет ОПА!" - написал артист.

Потап сейчас - Потапенко показал свежие фото и обратился к фанатам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Меж тем в Сети ходят упорные слухи о том, что не только в профессиональной, но и в личной жизни Потапа не все так гладко. Впрочем, и он, и Настя Каменских, его супруга, проблемы в браке отрицают, хотя и живут около двух лет отдельно, так как NK большую часть времени проводит в Украине. Также пара перестала появляться на совместных фото - первый снимок за последний год, где они позируют вместе, опубликовал не Потап или Каменских, а их общий друг. И в кадре супруги выглядят весьма отстраненно.

Потап и Настя Каменских с приятелем на первом совместном фото за последний год / instagram.com/bigmak7

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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