Впервые за год: появилось совместное фото Потапа и Насти Каменских

У поклонников Потапенко и NK появляется все больше сомнений, что они "счастливы вместе".

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Потап и Настя Каменских сейчас - пара засветилась в Майами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

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Приятель звездной пары опубликовал редкое фото, на котором Потап и Настя Каменских вместе

Супруги уже давно не показывают подобных кадров

"Потап и Настя Каменских - вместе или нет?" - этот вопрос уже более года активно обсуждают в Сети и светских кругах: шоумен перестал скрывать, что перебрался за границу, чтобы жить и строить бизнес там, в то время как его супруга остается в Украине (за исключением редких командировок по презентациям новых песен).

В публичном пространстве супруги продолжают убеждать всех, что между ними полная идиллия, хотя поклонники со временем верят в это все меньше. Недавно, вероятно чтобы подтвердить, что у них все в порядке, они появились на совместном фото их общего знакомого.

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Снимок сделан в Майами, Флорида. В кадре Потап и Настя стоят отдельно друг от друга и улыбаются на фоне городского пейзажа. "Счастливы вместе", - подписал снимок приятель.

Потап и Настя Каменских сейчас - пара засветилась в Майами / instagram.com/bigmak7

Стоит отметить, что последний раз совместные фото Потапенко и NK публиковали чуть меньше года назад: в мае 2024 года Каменских показала снимок со свадьбы и поздравила мужа с годовщиной, а он три месяца спустя опубликовал кадр с женой и исполнителем Atomic Otro Way.

Последнее фото в блоге Насти Каменских с мужем / instagram.com/kamenskux

Последнее фото в блоге Потапа с женой / instagram.com/realpotap

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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