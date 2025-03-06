"Развод пошел на пользу": Настя Каменских рассказала о своем настроении

Настя Каменских показала смелый образ.

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Настя Каменских в стильном луке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Настя Каменских показала новый образ

Поклонники поинтересовались, почему она далее проводит время без мужа

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новыми снимками в одежде от украинских брендов.

На своей странице Instagram певица опубликовала серию фото, на которых позировала в коротких шортах, футболке свободного кроя, завязав рубашку в клетку на талии, и дополнив образ джинсовым пальто.

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"Настроение: весна", – написала Каменских.

Но подписчики Насти обратили внимание не только не эффектный образ знаменитости, но и то, что она продолжает проводить время без своего мужа Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Некоторые даже предположили, что пара уже в разводе.

"Развод пошел на пользу";

"Где Потап? Он тебя бросил?";

"Красивая", - отметили поклонники.

Настя Каменских / инфографика: Главред

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Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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