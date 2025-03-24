"Нашла нового жеребца": Вера Брежнева закрутила роман с киевлянином

Вы узнаете:
- Вера Брежнева встречается с молодым мужчиной
- Появилось фото ее бойфренда
Украинская певица Вера Брежнева нашла свою вторую половинку и им стал 30-летний мужчина.
Блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал об избраннике певицы на своем YouTube-канале. Беспалов подчеркнул, что информацию о личной жизни Веры он получил из собственных источников.
Обозреватель уточнил, что бойфренд Брежневой - киевлянин Иван Козак, которому приблизительно 30 лет, а сам мужчина рассказывал знакомым, что у него отношения со знаменитостью.
"Недолго думая, не тратила время зря, а нашла себе нового жеребца. О Вере Брежневой есть проверенная информация, что она некоторое время состояла в интимных отношениях с известным в Киеве парнем Иваном Козаком. Это уже после развода, когда переехала в Киев снова. Ему 30+ лет", - сказал Беспалов.
Напомним, совсем недавно ходили слухи о том, что у Брежневой был роман с банкиром Романом Буничем, они даже вместе засветились на концерте "Океана Эльзы" в Киеве. Хотя сама певица не подтвердила данную информацию.
Смотрите видео, где Богдан Беспалов рассказал о Вере Брежневой:
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Вера Брежнева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своей профессией мечты она считает вовсе не дизайн, а дела криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.
А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала фото, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.
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Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
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