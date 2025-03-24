Салат всего из 2 ингредиентов: рецепт, о котором все забыли

Легкий рецепт салата, который обожали все в СССР.

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Весенний салат рецепт за 5 минут / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Весенний и очень вкусный салат, который готовить всего из 3 ингредиентов. Готовим уникальный рецепт салата.

Зеленый лук и яйца - это все, что потребуется для вашего блюда. Такой витаминный салат раньше был в каждом доме.

Весенний салат из 2 ингредиентов - рецепт

Вам понадобится:

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Яйца - 3-4 шт

Зеленый лук

Соль, перец

Майонез или сметана

Салат из зеленого лука готовить очень легко, а главное - быстро.

Яйца помыть, отварить 15 минут в подсоленной воде. Остудить яйца, почистить, и мелко порезать.

Можно яйца нарезать сеточкой для овощей.

Зеленый лук помыть, очень мелко порезать.

Соединить зеленый лук, яйца, добавить соль и специи по вкусу.

Заправить салат майонезом или сметаной.

Весенний салат хорошо перемешать и подавать к столу.

Также такой салат использую и в качестве намазки для гренок.

Смотрите видео, как готовить весенний салат рецепт:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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