Салат всего из 2 ингредиентов: рецепт, о котором все забыли

Весенний и очень вкусный салат, который готовить всего из 3 ингредиентов. Готовим уникальный рецепт салата.
Зеленый лук и яйца - это все, что потребуется для вашего блюда. Такой витаминный салат раньше был в каждом доме.
Весенний салат из 2 ингредиентов - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 3-4 шт
- Зеленый лук
- Соль, перец
- Майонез или сметана
Салат из зеленого лука готовить очень легко, а главное - быстро.
Яйца помыть, отварить 15 минут в подсоленной воде. Остудить яйца, почистить, и мелко порезать.
Можно яйца нарезать сеточкой для овощей.
Зеленый лук помыть, очень мелко порезать.
Соединить зеленый лук, яйца, добавить соль и специи по вкусу.
Заправить салат майонезом или сметаной.
Весенний салат хорошо перемешать и подавать к столу.
Также такой салат использую и в качестве намазки для гренок.
Смотрите видео, как готовить весенний салат рецепт:
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alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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