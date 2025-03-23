Такую закуску вы будете готовить на каждый праздник: секрет в 1 ингредиенте

Не знаете что приготовить на праздничный стол, а ваши гости уже в пути, тогда такой рецепт для вас.
Невероятно вкусная, но очень простая закуска на стол. Ее первую сметут со стола, поскольку рецепт невероятно вкусный.
Закуска из тунца - рецепт намазки
Вам понадобится:
- Консервированный тунец - 1 банка
- Вареная морковь - 1 шт
- Плавленые сырки - 2 шт
- Вареные яйца - 2 шт
- Укроп, петрушка, зеленый лук
- Майонез
- Соль
- Черный перец - по вкусу
Отварить 1 морковь до готовности, почистить и натереть на крупной терке.
С 1 банки тунца слить масло, выложить в тарелку и размять вилкой. Добавить морковь.
Плавленые сырки натереть на мелкой терке.
2 отварных яйца остудить, почистить и натереть желтки и белки отдельно на мелкой терке.
Вкусно будет с намазкой сочетаться зеленый лук, можно вместо лука добавить чеснок.
Также помыть и обсушить зелень, мелко порезать и смешать с намазкой.
Добавить перец, соль, майонез.
Перемешать хорошо намазку.
На багет или кусочки свежего хлеба переложить намазку и украсить веточкой укропа.
Додаем намазку сразу к столу.
Смотрите видео, как готовить закуску на Пасху рецепт:
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