Такую закуску вы будете готовить на каждый праздник: секрет в 1 ингредиенте

Такая закуска отлично подойдет на Пасху 2025, рецепт очень вкусной намазки.

https://glavred.info/recipes/takuyu-zakusku-vy-budete-gotovit-na-kazhdyy-prazdnik-sekret-v-1-ingrediente-10649615.html Ссылка скопирована

Очень вкусный рецепт - закуска на Пасху 2025 / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Не знаете что приготовить на праздничный стол, а ваши гости уже в пути, тогда такой рецепт для вас.

Невероятно вкусная, но очень простая закуска на стол. Ее первую сметут со стола, поскольку рецепт невероятно вкусный.

Закуска из тунца - рецепт намазки

Вам понадобится:

видео дня

Консервированный тунец - 1 банка

Вареная морковь - 1 шт

Плавленые сырки - 2 шт

Вареные яйца - 2 шт

Укроп, петрушка, зеленый лук

Майонез

Соль

Черный перец - по вкусу

Отварить 1 морковь до готовности, почистить и натереть на крупной терке.

С 1 банки тунца слить масло, выложить в тарелку и размять вилкой. Добавить морковь.

Плавленые сырки натереть на мелкой терке.

2 отварных яйца остудить, почистить и натереть желтки и белки отдельно на мелкой терке.

Вкусно будет с намазкой сочетаться зеленый лук, можно вместо лука добавить чеснок.

Также помыть и обсушить зелень, мелко порезать и смешать с намазкой.

Намазка из тунца рецепт / скрин с видео

Добавить перец, соль, майонез.

Перемешать хорошо намазку.

На багет или кусочки свежего хлеба переложить намазку и украсить веточкой укропа.

Додаем намазку сразу к столу.

Смотрите видео, как готовить закуску на Пасху рецепт:

Читайте также:

Кто такая foodblog_kristi? foodblog_kristi - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред