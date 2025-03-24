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Молодость длится дольше, чем казалось: ВОЗ официально изменила возрастные нормы

Юрий Берендий
24 марта 2025, 19:03
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Всемирная организация здравоохранения обновила возрастную классификацию, признав людей до 45 лет "молодыми", отметила директор Института демографии.
Люди до 45 лет официально признаются
Люди до 45 лет официально признаются "молодыми" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказала Элла Либанова:

  • Согласно новым нормам ВОЗ люди до 45 лет считаются молодыми
  • Активное долголетие открывает новые возможности

Всемирная организация здравоохранения обновила классификацию людей по возрасту. Теперь люди до 45 лет считаются "молодыми". Об этом в рамках конференции "Экономика опыта" рассказала директор Института демографии Элла Либанова, передает Новости.LIVE.

По словам Эллы Либановой, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила возрастную классификацию, что повлияло на понимание жизненных этапов.

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"Если посмотреть на возрастные градации, предложенные Всемирной организацией здравоохранения, то мы видим, что до 45 лет - это вообще молодежь", - отмечает эксперт.

Согласно новым нормам ВОЗ:

  • До 45 лет - молодой возраст
  • От 45 до 60 лет - средний возраст
  • От 60 до 75 лет - пожилой возраст
  • От 75 до 90 лет - старческий возраст
  • 90+ лет - долгожители

Либанова отмечает, что старение населения - это естественный процесс, который невозможно остановить.

"Доля людей старшего возраста будет увеличиваться с каждым десятилетием. Но эти структурные сдвиги мы можем и обязаны использовать в интересах общества", - отмечает она.

Пересмотр возрастных границ может оказать существенное влияние на социальную политику, в частности на пенсионные реформы, рынок труда и медицинское обеспечение.

По ее словам, современное общество должно адаптироваться к увеличению продолжительности жизни, используя это как ресурс для развития.

"Именно активное долголетие открывает новые возможности перед человеческой цивилизацией", - подчеркивает Либанова.

Население Украины инфографика
Как менялась численность населения Украины / Инфографика: Главред

Демографическая ситуация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, демографическая ситуация в Украине стремительно ухудшается. Уровень рождаемости уже является самым низким в мире, а смертность - самой высокой. Демограф Александр Гладун спрогнозировал, какие изменения могут ожидать население Украины после завершения войны.

По состоянию на середину 2024 года в Украине проживало около 30 миллионов человек, о чем сообщила директор Института демографии и социальных наук имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова в комментарии Центру противодействия дезинформации.

По ее словам, после отмены военного положения страна столкнется со второй волной эмиграции, поскольку многие мужчины поедут за границу к своим семьям, которые покинули Украину из-за войны. Либанова подчеркнула, что если власти не создадут условия для возвращения женщин, мужчины также покинут страну, и этот риск нельзя игнорировать.

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Что известно об Элле Либановой

Элла Либанова - украинский социоэкономист и демограф, эксперт по экономике труда. Академик Национальной академии наук Украины (2009), доктор экономических наук (1992), профессор (2000), заслуженный экономист Украины (2002). Академик-секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Первая за годы существования НАНУ женщина - член ее президиума, сообщает Википедия.

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