Молодость длится дольше, чем казалось: ВОЗ официально изменила возрастные нормы

Всемирная организация здравоохранения обновила возрастную классификацию, признав людей до 45 лет "молодыми", отметила директор Института демографии.

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Люди до 45 лет официально признаются "молодыми" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказала Элла Либанова:

Согласно новым нормам ВОЗ люди до 45 лет считаются молодыми

Активное долголетие открывает новые возможности

Всемирная организация здравоохранения обновила классификацию людей по возрасту. Теперь люди до 45 лет считаются "молодыми". Об этом в рамках конференции "Экономика опыта" рассказала директор Института демографии Элла Либанова, передает Новости.LIVE.

По словам Эллы Либановой, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила возрастную классификацию, что повлияло на понимание жизненных этапов.

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"Если посмотреть на возрастные градации, предложенные Всемирной организацией здравоохранения, то мы видим, что до 45 лет - это вообще молодежь", - отмечает эксперт.

Согласно новым нормам ВОЗ:

До 45 лет - молодой возраст

От 45 до 60 лет - средний возраст

От 60 до 75 лет - пожилой возраст

От 75 до 90 лет - старческий возраст

90+ лет - долгожители

Либанова отмечает, что старение населения - это естественный процесс, который невозможно остановить.

"Доля людей старшего возраста будет увеличиваться с каждым десятилетием. Но эти структурные сдвиги мы можем и обязаны использовать в интересах общества", - отмечает она.

Пересмотр возрастных границ может оказать существенное влияние на социальную политику, в частности на пенсионные реформы, рынок труда и медицинское обеспечение.

По ее словам, современное общество должно адаптироваться к увеличению продолжительности жизни, используя это как ресурс для развития.

"Именно активное долголетие открывает новые возможности перед человеческой цивилизацией", - подчеркивает Либанова.

Как менялась численность населения Украины / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, демографическая ситуация в Украине стремительно ухудшается. Уровень рождаемости уже является самым низким в мире, а смертность - самой высокой. Демограф Александр Гладун спрогнозировал, какие изменения могут ожидать население Украины после завершения войны.

По состоянию на середину 2024 года в Украине проживало около 30 миллионов человек, о чем сообщила директор Института демографии и социальных наук имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова в комментарии Центру противодействия дезинформации.

По ее словам, после отмены военного положения страна столкнется со второй волной эмиграции, поскольку многие мужчины поедут за границу к своим семьям, которые покинули Украину из-за войны. Либанова подчеркнула, что если власти не создадут условия для возвращения женщин, мужчины также покинут страну, и этот риск нельзя игнорировать.

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Что известно об Элле Либановой Элла Либанова - украинский социоэкономист и демограф, эксперт по экономике труда. Академик Национальной академии наук Украины (2009), доктор экономических наук (1992), профессор (2000), заслуженный экономист Украины (2002). Академик-секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Первая за годы существования НАНУ женщина - член ее президиума, сообщает Википедия.

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