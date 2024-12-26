После отмены военного положения Украину ждет проблема: демограф сказала, в чем дело

Украине нужно пытаться вернуть как можно больше людей из-за границы, чтобы уменьшить новый отток людей из страны.

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Элла Либанова не исключает новый всплеск эмиграции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Украина должна вернуть женщин из-за границы

Отмена военного положения спровоцирует новый всплеск эмиграции

Когда в Украине отменят военное положение, страну будет ждать вторая волна эмиграции мужчин, которые поедут к своим женщинам, уехавшим за границу из-за российского вторжения. Такое мнение озвучила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

Демографа уверена: если украинские власти не вернут женщин после войны, мужчины уедут. Этим риском "нельзя не пренебрегать".

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"Если мы не вернем женщин, мужчины уедут. То есть здесь нужно пытаться вернуть как можно больше людей из-за границы с тем, чтобы, в частности, уменьшить новый отток отсюда. Если будет нормально оплачиваемая работа, если прекратятся бомбардировки, отключения света, тепла, воды – желание уехать будет меньше", – сказала Либанова в интервью ВВС Украина.

Также все еще есть шанс вернуть в Украину легально уехавших 17-летних парней.

Либанова обратила внимание на интересный факт: блэкауты не провоцируют всплески эмиграции.

"Поверьте, я слежу за этим очень внимательно. Подавляющая часть уехавших они уехали в первые месяцы войны 2022 года", — отметила директор института демографии.

Демографический кризис в Украине

Как сообщал Главред, Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самый низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

В Институте демографии сделали неутешительный прогноз по населению Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Как сообщалось ранее, стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

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Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);

Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

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