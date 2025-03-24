Как растянуть севший после стирки свитер: хитрый лайфхак 'спасет' вещь

Свитер, который сел после стирки, еще можно "вернуть к жизни".

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Как растянуть свитер / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как растянуть свитер после стирки

Сколько времени займет этот процесс

Иногда бывает так, что после стирки свитер может уменьшиться в размере. Но эту проблему можно исправить, если приложить немного усилий.

Главред решил разобраться, как растянуть свитер, который уменьшился.

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Как придать свитеру первоначальный размер и форму

Для достижения наилучших результатов начните процесс растягивания свитера как можно скорее. Если вы заметили, что свитер уменьшился после стирки, не кладите его в сушилку, поскольку это может затруднить устранение повреждений, пишет Real Simple.

Пошаговая инструкция, как растянуть свитер:

Приготовьте раствор. Наполните большую раковину или пластиковый контейнер достаточным количеством прохладной воды, чтобы погрузить свитер. Добавьте 2 столовые ложки детского шампуня или жидкого кондиционера и хорошо перемешайте.

Наполните большую раковину или пластиковый контейнер достаточным количеством прохладной воды, чтобы погрузить свитер. Добавьте 2 столовые ложки детского шампуня или жидкого кондиционера и хорошо перемешайте. Окуните свитер. Погрузите свитер в воду, чтобы все волокна были тщательно смочены. Оставьте свитер замачиваться минимум на 30 минут или до двух часов.

Погрузите свитер в воду, чтобы все волокна были тщательно смочены. Оставьте свитер замачиваться минимум на 30 минут или до двух часов. Выньте и частично высушите. Выньте свитер из раствора и осторожно отожмите лишнюю влагу. Не полощите, не отжимайте и не выкручивайте его. Расстелите тяжелое банное полотенце и положите свитер на полотенце. Скрутите полотенце, чтобы оно впитало воду из волокон. При необходимости повторите процедуру со вторым сухим полотенцем.

Измените размер свитера. Положите свитер на доску. Используйте другой свитер подходящего размера в качестве ориентира, когда начнете растягивать свитер до нужной длины и ширины. Осторожно начните растягивать свитер до первоначального размера. Приколите свитер к доске с помощью булавок.

Положите свитер на доску. Используйте другой свитер подходящего размера в качестве ориентира, когда начнете растягивать свитер до нужной длины и ширины. Осторожно начните растягивать свитер до первоначального размера. Приколите свитер к доске с помощью булавок. Сушка на воздухе. После того, как свитер надежно прикреплен, поместите доску в теплое место, чтобы свитер мог высохнуть на воздухе. Чтобы предотвратить выцветание, не кладите его под прямые солнечные лучи. Проверяйте свитер каждые несколько часов, чтобы убедиться, что булавки надежно закреплены. Высыхание может занять до 48 часов.

Когда свитер высохнет, примерьте его. Если он все еще маловат, вы можете повторить все этапы.

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Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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