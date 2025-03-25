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"Друзья" или больше: Энистон поймали на "свидании" со звездой "Одних из нас"

Анна Подгорная
25 марта 2025, 01:30
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Дженнифер Энистон и Педро Паскаль одиноки, и вся Сеть гудит из-за возможного романа актеров.
Дженнифер Энистон, Педро Паскаль
Дженнифер Энистон приписывают роман с Педро Паскалем - детали / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Энистон и Паскаль поужинали вместе в Западном Голливуде
  • Инсайдер рассказал, что может означать эта встреча

В воскресенье, 23 марта, в Голливуде стали стремительно распространяться слухи про новый звездный роман - актеров Дженнифер Энистон и Педро Паскаля поймали папарацци за ужином и долгой беседой после. Приятный вечер звезды провели в баре отеля Сансет Тауэр в Западном Голливуде, сообщает Page Six.

Встреча, которую в прессе не называют иначе, как свидание, продлилась около трех часов. Предполагаемый роман ни сами актеры, ни их представители пока не комментируют.

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Впрочем, источник сообщил изданию People, что встреча Дженнифер и Педро была деловой, что познакомиться лучше. "Джен нравится энергетика Педро, и она была бы счастлива поработать с ним", - говорит инсайдер.

Как отмечает таблоид, деловой интерес к Паскалю у Энистон возник еще в прошлом году - во время церемонии вручения премии Critics Choice Awards. Тогда актриса вместе с Риз Уизерспун то ли в шутку, то ли всерьез предложили звезде "Мандалорца" и "Одних из нас" роль в телесериале "Утреннее шоу", однако дальше разговоров дело не дошло.

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Ранее Главред рассказывал, что звезда "Голодных игр", актриса Дженнифер Лоуренс, стала мамой. Это второй ребенок в ее браке с директором художественной галереи Куком Марони.

Также Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала свежую фотографию тяжелобольного актера в день его 70-летия. Она трогательно поздравила Крепкого орешка с юбилеем.

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Кто такая Дженнифер Энистон?

Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

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