Зверское убийство в Киеве: на Теремках закололи 18-летнюю девушку

На улице Ломоносова в Киеве зарезали девушку / скриншот из видео

В Голосеевском районе Киева произошла ужасная трагедия. Труп 18-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире по адресу улица Ломоносова, 46/1.

Стало известно, что вызов на линию экстренных служб поступил 23 июля около 20:40.

По информации от правоохранителей, изначально о том, что девушка не выходит на связь, заявил ее отец. Связь с ней оборвалась около 12:00. В это же время мужчина попросил своего друга заехать в квартиру, в которой проживала его дочь, передает Информатор.

Когда друг отца подошел к квартире, то увидел, что входная дверь открыта, а на полу видны явные следы крови. Он незамедлительно позвонил на "102". Прибывшие полицейские открыли дверь и увидели на полу тело 18-летней девушки в луже крови. На умершей также лежал нож.

Читайте также"Обувь 41-го размера, мужское белье": появились жуткие подробности хладнокровного убийства гардеробщицы РадыДля обследования места происшествия и выяснения подробностей выезжали следственно-оперативные группы Голосеевского района и Главного управления полиции Киева.

Также на месте работали кинологи и медики. Детали случившегося выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, 21 июля под Киевом жестоко убили парня.

Также ранее в Святошинском районе Киева в одной из квартир нашли нашли убитой женщину.