В Польше работодатели выбросили в лес тело умершего в цеху украинца

Василий Чорней не вернулся домой с заработков / Фото: Версии

В Польше на рабочем месте умер 36-летний житель Снятинского района Ивано-Франковской области Василий Чорней, который уехал в соседнюю страну на заработки.

Как сообщает издание Версии, тело мужчины нашли в лесополосе за 150 км от производства.

Очевидцы утверждают, что у украинца в разгар рабочего дня произошел приступ. По предварительной версии, это была эпилепсия. Среди причин также называют вредное производство, на котором мужчина мог надышаться лакокрасочных испарений.

Коллеги Чорнея попросили работодателя вызвать врача, однако она попросила их не вмешиваться и пообещала решить проблему самостоятельно. Однако поляки отвезли украинца не в больницу, а в лесопосадку вблизи города Вонгровец, где он и умер.

/ Фото: Версии

Мужчину опознали знакомые после розысков в соцсетях. За расследование дела взялась полиция. Работодатели Чорнея отрицают знакомство с ним и уверяют, что такой человек на данном производстве никогда не работал. Правоохранители владеют информацией, что свидетелем и, вероятно, соучастником, притупления мог быть еще один украинец. Его сейчас разыскивает полиция.

Напомним, в Польше при странных обстоятельствах погиб украинский заробитчанин Сергей Савенков.