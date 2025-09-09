Назван заказчик убийства популярного рэппера Тупака Шакура

Американскому рэппер грозит очередной скандал, на этот раз связанный с убийством.

P.Diddy может быть возможным заказчиком убийства / Коллаж Главред, фото Facebook/Diddy

Кратко:

Скандальный американский рэппер Шон Комбс, известный как P Diddy, может быть заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура. Об этом пишет USA Today со ссылкой на показания Дуэйна Дэвиса в суде.

Дэвис, глава уличной банды Crips, хотел помочь своему племяннику отомстить. Накануне Шакур сильно избил его.

Но в отчёте Управления по борьбе с наркотиками, содержащем подробности секретного допроса полиции, полученного USA TODAY и представленного в суд в начале этого года, Дэвис заявил, что у него была ещё одна причина преследовать Шакура и Найта: Шон "Дидди" Комбс назначил награду в один миллион долларов за головы этих двоих.

P.Diddy ожидает новый скандал / Фото Instagram/ diddy

Через несколько часов после избиения в отеле Шакур был застрелен из проезжавшей машины. Он скончался несколько дней спустя.

Дэвису было предъявлено обвинение в убийстве Шакура в 2023 году. Обвинение в том, что Комбс организовал убийство Шакура, было отмечено в заявлении адвокатов Дэвиса позднее в том же году, примерно в то же время, когда федеральные следователи предъявили Комбсу обвинения в совершении ряда не связанных между собой преступлений.

Ещё два обвинения в причастности Комбса к смерти Шакура всплыли в документах, поданных в рамках серии гражданских исков против Комбса: он хвастался тем, что заказал убийство, и, возможно, оплатил арендуемый "Кадиллак", использовавшийся для стрельбы из проезжающего мимо автомобиля.

Убийство Шакура и убийство его конкурента, рэпера Бигги Смоллса, застреленного в марте 1997 года, уже почти три десятилетия находятся под пристальным вниманием как в СМИ, так и в судах.

Ранее Главред писал о том, что стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P. Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Стали известны жуткие новые подробности о сексуальных сеансах, которые устраивал рэпер Шон Комбс. В частности, показания давал работник из эскорта Дэниел Филипп.

Кроме того, P. Diddy якобы использовал весы, чтобы убедиться, что женщины, приглашённые на его скандальные вечеринки "Freak Off", не весят больше 63 килограмм.

