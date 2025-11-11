Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Кремль начал скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину – ISW

Виталий Кирсанов
11 ноября 2025, 18:24
663
Путин подписал закон, который позволяет России обучать резервистов для защиты критической инфраструктуры.
РФ начала скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину
РФ начала скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

  • Формально резервисты должны действовать на территории РФ
  • Цель Кремля - формирование "активного резерва" для участия в боях против Украины

Кремль начал принудительные частичные резервные призывы в рамках своей более широкой инициативы по созданию активного резерва, вероятно, для использования в боевых действиях в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что 5 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет России обучать резервистов для защиты критической инфраструктуры.

видео дня

Формально резервисты должны действовать на территории России, однако аналитики ISW считают, что настоящая цель Кремля - формирование "активного резерва" для участия в боевых действиях против Украины.

В Институте напомнили, что Кремль и раньше игнорировал договорные обязательства, которые мешают его способности вести войну в Украине по своему усмотрению, а Путин манипулировал законами, чтобы как открыто, так и скрыто нарушать договорные соглашения, не нарушая закон непосредственно.

"Российские чиновники заметно нарушали контрактные соглашения, поскольку Кремль заставлял тех, кто подписал краткосрочные военные контракты со сроком действия, служить в течение неопределенного срока. ISW считает, что Кремль использует необходимость защиты критически важной инфраструктуры как повод для сокрытия более широких усилий по подготовке резервистов к развертыванию, в частности в Украине", - говорится в отчете.

Какая новая тактика мобилизации в России - мнение эксперта

Как писал Главред, Кремль фактически вводит круглогодичную мобилизацию, превращая срочную службу в прямой этап перед отправкой на фронт. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, принятое в России решение о непрерывной мобилизации, которое вскоре вступит в силу, со временем может претерпеть определенные корректировки.

"Так что, действительно, Россия готовится воевать (по крайней мере в Украине) большим количеством человеческих ресурсов, даже большим, чем она воюет сейчас", - резюмировал он.

Усиление мобилизации в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России грань между частичной и всеобщей мобилизацией фактически стерта - Кремль может без официальных объявлений продолжать набор в армию. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

После начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор столкнулась с рядом проблем, в частности с трудностями в выполнении плана пополнения армии. По данным Главного управления разведки МО Украины, наибольшие проблемы с набором контрактников фиксируются в бедных регионах РФ, в частности в Республике Саха.

Несмотря на отсутствие официального объявления мобилизации, Россия фактически проводит ее под видом осеннего призыва, отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, новоприбывших срочников в течение нескольких месяцев проверяют, оформляют как контрактников и отправляют на фронт, что фактически является скрытой мобилизацией.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине резервисты частичная мобилизация мобилизация в армию новости Украины новости Украины и мира Институт изучения войны Мобилизация в России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Я слагаю полномочия": начались кадровые изменения на фоне коррупционного скандала

"Я слагаю полномочия": начались кадровые изменения на фоне коррупционного скандала

18:48Политика
Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

18:32Война
Кремль начал скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину – ISW

Кремль начал скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину – ISW

18:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Отключение света в Украине — графики на 11 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 11 ноября (обновляется)

Последние новости

19:10

Как РФ опозорилась с историей угнать перехватчик МиГ с ракетой "Кинжал"

19:06

Зачем кошачий наполнитель насыпают на подоконники: о хитрости знают единицыВидео

19:06

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

19:06

Враг активизирует наступление на юге: эксперт рассказал, какой город под угрозой

18:48

"Я слагаю полномочия": начались кадровые изменения на фоне коррупционного скандала

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
18:32

Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

18:24

Кремль начал скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину – ISW

18:22

Чем и когда закончится война России против Украины - раскрыт реалистичный сценарийВидео

18:00

Стиральный порошок больше не нужен: бесплатный ингредиент работает намного лучшеВидео

Реклама
17:51

"Даст команду остановиться": эксперт сказал, что заставит Путина закончить войну

17:50

Операция Мидас: в НАБУ сказали, что ждет главного подозреваемого бизнесмена

17:48

Уходит легенда: Криштиану Роналду завершает карьеру футболиста - Independent

17:46

Почему Илон Маск и актеры Голливуда учат поэзию: объясняет эксперт по ораторскому искусству

17:45

Растратил 23 млн грн: СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики

17:31

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали ихВидео

17:23

Не просто мода: настоящие причины, почему советские женщины не снимали шапки

16:58

Блонд без вреда для волос: какое окрашивание выбирает Екатерина КузнецоваВидео

16:55

Простая хитрость превращает яичницу в шедевр: один трюк меняет всеВидео

16:36

"Зафиксированы на бумаге": в России назвали условия окончания войны против Украины

16:34

Не только кровь за кровь: названы истинные мотивы жестокой мести княгини Ольги древлянам

Реклама
16:26

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

16:23

РФ пошла в жесткое наступление, ВСУ покидают позиции - Силы обороны

16:11

Три знаки зодиака вырвутся из темноты в светлое будущее: им уготован душевный подъем

16:03

ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ России, который поставляет топливо оккупантам

15:54

Правило "20-80": эксперты назвали лучший способ для зарядки телефона

15:53

Безалкогольное пиво: метод производства, который ломает все стереотипыВидео

15:30

Как носить шапку с пальто в этом сезоне: советы, идеи, образы

15:24

Путин не уложился в свой график: в Foreign Affairs объяснили, почему зима станет решающей для фронта

15:20

Мужчина нашел странный сундук в саду: находка обескуражила даже копов

15:06

Салат, который просто затмит Шубу и Оливье на столе: рецепт на Новый год 2026

15:02

Микроволновку сделали с одной тайной опцией: как открыть скрытую функциюВидео

14:59

Трамп хочет "протащить" компромисс по территориям Украины в ООН - что изменится

14:54

РФ планирует масштабную операцию: эксперт предупредил об опасном маневре врага

14:33

"Сердце Украины под большой угрозой": готовится новая массированная атака на 3 города

14:29

Сколько украинцев сбежали из армии: раскрыта впечатляющая статистика по СОЧ

14:29

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - эксперт ответил

14:24

Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

14:23

Влад Яма взялся за старое в США - что он делает

14:17

Яна Глущенко публично заявила о разводе: "Пришло время отпустить"

14:15

На вкус как мамин, но готовится быстрее: рецепт холодца за два часа

Реклама
14:12

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"Видео

13:54

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопленияВидео

13:43

Графиков недостаточно: в трех областях вводят аварийные отключения света

13:42

Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе: как изменятся графики отключений

13:28

Силы обороны под угрозой окружения, сотни россиян уже в Покровске - ДШВ

13:25

"Были тяжело ранены": Джоли не сдержала эмоций после увиденного в Херсоне

13:08

Оккупанты бросают автоматы и раненых: морпехи сообщили о провале РФ на фронте

12:41

Рэпер P. Diddy получил престижную должность в тюрьме: чем он занимается за решеткой

12:19

"Нервов уже не хватает": Мозговая попала в тяжелую ситуациюВидео

12:12

Почти везде будет дождливо: в каких регионах и когда ожидать сухую и теплую погоду

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять