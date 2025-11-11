Кремль начал скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину – ISW

Путин подписал закон, который позволяет России обучать резервистов для защиты критической инфраструктуры.

РФ начала скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

Формально резервисты должны действовать на территории РФ

Цель Кремля - формирование "активного резерва" для участия в боях против Украины

Кремль начал принудительные частичные резервные призывы в рамках своей более широкой инициативы по созданию активного резерва, вероятно, для использования в боевых действиях в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что 5 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет России обучать резервистов для защиты критической инфраструктуры.

Формально резервисты должны действовать на территории России, однако аналитики ISW считают, что настоящая цель Кремля - формирование "активного резерва" для участия в боевых действиях против Украины.

В Институте напомнили, что Кремль и раньше игнорировал договорные обязательства, которые мешают его способности вести войну в Украине по своему усмотрению, а Путин манипулировал законами, чтобы как открыто, так и скрыто нарушать договорные соглашения, не нарушая закон непосредственно.

"Российские чиновники заметно нарушали контрактные соглашения, поскольку Кремль заставлял тех, кто подписал краткосрочные военные контракты со сроком действия, служить в течение неопределенного срока. ISW считает, что Кремль использует необходимость защиты критически важной инфраструктуры как повод для сокрытия более широких усилий по подготовке резервистов к развертыванию, в частности в Украине", - говорится в отчете.

Какая новая тактика мобилизации в России - мнение эксперта

Как писал Главред, Кремль фактически вводит круглогодичную мобилизацию, превращая срочную службу в прямой этап перед отправкой на фронт. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, принятое в России решение о непрерывной мобилизации, которое вскоре вступит в силу, со временем может претерпеть определенные корректировки.

"Так что, действительно, Россия готовится воевать (по крайней мере в Украине) большим количеством человеческих ресурсов, даже большим, чем она воюет сейчас", - резюмировал он.

Усиление мобилизации в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России грань между частичной и всеобщей мобилизацией фактически стерта - Кремль может без официальных объявлений продолжать набор в армию. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

После начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор столкнулась с рядом проблем, в частности с трудностями в выполнении плана пополнения армии. По данным Главного управления разведки МО Украины, наибольшие проблемы с набором контрактников фиксируются в бедных регионах РФ, в частности в Республике Саха.

Несмотря на отсутствие официального объявления мобилизации, Россия фактически проводит ее под видом осеннего призыва, отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, новоприбывших срочников в течение нескольких месяцев проверяют, оформляют как контрактников и отправляют на фронт, что фактически является скрытой мобилизацией.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

