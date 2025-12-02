Укр
Читать на украинском
Спал в гробу и слышал мистические голоса: факты из жизни Франко, о которых молчат учебники

Дарья Пшеничник
2 декабря 2025, 23:57
За стереотипами скрывается сложная, противоречивая и глубокая человеческая фигура.
Иван Франко
Малоизвестные факты из жизни Ивана Франко / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

  • Какой была настоящая жизнь Ивана Франко
  • Какие малоизвестные факты раскрывают его силу духа и противоречивую натуру

Иван Франко - фигура, которую украинцы привыкли видеть сквозь призму учебников: Каменяр, автор "Украденного счастья", символ борьбы. Но за этим образом скрывается человек с непростой судьбой, который прошел сквозь голод, аресты, мистические переживания и одновременно оставил наследие, которое формировало украинскую культуру, пишет "РБК-Украина".

Испытания юности и личные трагедии

Детство Франко было далеким от романтики, во время учебы в Дрогобыче он жил у родственников-гробовщиков и спал среди гробов, а иногда - даже внутри них, что впоследствии вспоминал с горькой иронией. Родители мечтали видеть его священником, но он выбрал путь образования и литературы.

Во взрослой жизни Франко пережил голод после арестов, из-за чего едва не умер. Его жена Ольга страдала психическими расстройствами, что наложило отпечаток на семейную жизнь.

Интеллектуальное величие и духовные поиски

Франко имел библиотеку из более 12 тысяч книг - от санскритских словарей до редких переводов Библии. Он писал под почти сотней псевдонимов, создавал детективы, драмы, работал на шахте, чтобы понять жизнь рабочих.

Его мировоззрение сочетало прагматизм и мистицизм: в письмах он упоминал голоса, подсказывавшие новые идеи, а также верил в помощь духа Адама Мицкевича.

Политика, преследования и народная благодарность

Франко дважды пытался попасть в парламент Австро-Венгрии, но его кандидатуру блокировали. Власть считала его опасным интеллектуалом, арестовывала, изымала произведения из библиотек. Несмотря на это, львовяне собрали средства и купили ему дом, а после смерти его имя выдвинули на Нобелевскую премию.

Похороны Каменяра стали народным актом благодарности: гроб несли студенты, рабочие и крестьяне, тогда как власть осталась в стороне.

Франко как символ несокрушимости

Даже в старости, больной полиартритом, он продолжал творить, диктуя тексты сыну. Его жизнь - это история человека, который жил на грани между обыденностью и легендой, между болью и величием.

Франко остался не только писателем, но и символом силы духа, который формировал украинскую идентичность в самые сложные времена.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

