Полетят ли "Томагавки" по Москве: дипломат указал на важный нюанс

Анна Ярославская
23 октября 2025, 03:30
Ракеты Tomahawk нужны, но важнее — комплексный подход к ударам по целям в РФ.
Трамп, Зеленский, Tomahawk
Трамп и Зеленский еще не закрыли тему Tomahawk для Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главные тезисы Огрызко:

  • Тему поставок ракет Tomahawk не стоит обсуждать публично
  • Речь идёт не только о "Томагавках", но и о комплексе средств
  • Украина способна создать собственный дальнобойный ракетный комплекс

Тема предоставления Украине ракет Tomahawk не закрыта. Однако этот вопрос лидерам США и Украины не стоит обсуждать в публичной плоскости. Такое мнение в интервью Главреду озвучил руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, решение президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - не говорить о дальнобойном оружии публично является правильным.

"Кроме того, речь идет не только о ракетах Tomahawk, а о куче разного "железа", которое нам сейчас нужно и которое по своим характеристикам не хуже Tomahawk. Да, эти ракеты нам, безусловно, нужны (…) Но одних Tomahawk мало – они должны быть частью комплекса уничтожения российских объектов. Если мы применим комплексный подход, то есть Tomahawk, дроны, разведка и т.д., тогда получим результат", - сказал Огрызко.

Он считает, что тема с предоставлением Tomahawk еще не закрыта.

"Хорошо, что Трамп не сказал "нет". Это очередное напоминание, что нам нужно доводить до ума все наши ракеты, чтобы они были не менее эффективными, чем Tomahawk", - отметил дипломат.

Огрызко считает, что Украина способна производить дальнобойные ракеты, тем более, когда речь идет о дальности 1,5 тысячи километров.

"Это вполне реалистично, просто надо максимально напрячься. Тогда через несколько месяцев сможем заявить, что у нас есть свой, украинский "томагавк", не хуже американского. И тогда многие вопросы просто снимутся с повестки дня", - резюмировал он.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Позиция Трампа в отношении ракет Tomahawk

17 октября президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты "Томагавк" остаются важным стратегическим ресурсом для Соединенных Штатов.

"Соединенным Штатам также нужны эти ракеты. У нас их много, но мы не можем тратить их ради других стран. Они очень мощные, точные и эффективные, но нам они также нужны. Поэтому что с этим делать - неизвестно", - сказал Трамп.

Он добавил, что идея передачи нескольких тысяч "Томагавков" партнерам не была одобрительно воспринята Россией.

Вице-президент Америки Джей Ди Вэнс заявил, что окончательное решение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk еще не принято. США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву.

Получит ли Украина "Томагавки" от США: мнение эксперта

Политолог Петр Олещук заявил, что для Трампа Tomahawk – это аргумент, чтобы принудить Путина к переговорам.

"С точки зрения Трампа, на данный момент Tomahawk свою задачу выполнили – заставили Путина вернуться за стол переговоров. Причем не просто вернуться, как на Аляске, но и о чем-то начать договариваться. Так это или нет – увидим, но пока что для Трампа вопрос о предоставлении Tomahawk не актуален. Он убежден, что ему нужно договориться с Путиным о прекращении огня, как он договорился о Газе", - сказал эксперт в интервью Главреду.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

