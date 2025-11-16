О нем большинство забыли: рецепт легендарного салата, который покорит всех

Готовится салат очень просто.

Рецепт легендарного салата "Бунито" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Майонезные салаты - основа любых украинских празднований. Традиционного готовят Оливье, Крабовый или Селедку под шубой. На этот раз Главред предлагает приготовить легендарный салат "Бунито", который однозначно понравится всем.

Рецептом салата поделилась фудблогер в TikTok @bude_smachno_razom.

Вам понадобится:

видео дня

куриное филе -250 г;

морковь по-корейски -150 г;

сыр плавленый - 2 шт;

яйца вареные - 4 шт;

майонез;

соль и перец;

зелень.

Сначала нужно сварить яйца и куриное филе до готовности. Кстати, филе еще можно запечь.

Тем временем плавленый сыр натираем на крупной терке.

Далее готовые яйца очищаем и разделяем их на белки и желтки, которые отдельно натираем на мелкой терке. Куриное филе рвем на мелкие волокна.

Когда все ингредиенты будут готовы, можно формировать салат.

Первый слой - немного майонеза и куриное филе. Между каждым слоем добавляем майонез. Далее выкладываем морковь по-корейски, добавляем готовые белки и плавленый сырок. Сверху высыпаем натертый желток и украшаем, по желанию, зеленью.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат "Бунито" - пошаговый рецепт:

О профиле в TikTok: @bude_smachno_razom @bude_smachno_razom - профиль в TikTok, который ведет фудблогерка. Женщина регулярно публикует интересные и простые рецепты различных блюд. На страницу в TikTok подписаны более 140 тысяч пользователей.

