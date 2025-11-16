О нем большинство забыли: рецепт легендарного салата, который покорит всех

Майонезные салаты - основа любых украинских празднований. Традиционного готовят Оливье, Крабовый или Селедку под шубой. На этот раз Главред предлагает приготовить легендарный салат "Бунито", который однозначно понравится всем.
Рецептом салата поделилась фудблогер в TikTok @bude_smachno_razom.
Вам понадобится:
- куриное филе -250 г;
- морковь по-корейски -150 г;
- сыр плавленый - 2 шт;
- яйца вареные - 4 шт;
- майонез;
- соль и перец;
- зелень.
Сначала нужно сварить яйца и куриное филе до готовности. Кстати, филе еще можно запечь.
Тем временем плавленый сыр натираем на крупной терке.
Далее готовые яйца очищаем и разделяем их на белки и желтки, которые отдельно натираем на мелкой терке. Куриное филе рвем на мелкие волокна.
Когда все ингредиенты будут готовы, можно формировать салат.
Первый слой - немного майонеза и куриное филе. Между каждым слоем добавляем майонез. Далее выкладываем морковь по-корейски, добавляем готовые белки и плавленый сырок. Сверху высыпаем натертый желток и украшаем, по желанию, зеленью.
Приятного аппетита!
Как приготовить салат "Бунито" - пошаговый рецепт:
@bude_smachno_razom ?Салат "Бунито"??? -Куриное филе отварное или запеченное -250 г -Морковь по-корейски -150 г -Сыр плавленый - 2 шт -Яйца вареные -4 шт. -Майонез по вкусу -Соль и перец по вкусу -Зелень: для украшения (по желанию) #салат#рецептсалата#салатбунито#топ♬ оригинальный звук - kalynka_agro
