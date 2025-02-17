Зеленский в ОАЭ и переговоры США с Россией: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 17 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 17 февраля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Mark Rutte/X, kremlin.ru, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Британия готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины, в частности ввести британские войска в Украину для обеспечения выполнения любых мирных соглашений.

Как пишет The Telegraph, Стармер отметил, что "любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасности этой страны".

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США и РФ обсудят завершение войны в Украине: где и когда состоится встреча

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и посол на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

"Пояс крепостей" Украины под угрозой: в ISW назвали новую цель РФ на 2025 год

Российские войска планируют активизировать атаки на Константиновку в Донецкой области в 2025 году, чтобы захватить "пояс крепостей" Украины. Однако устойчивая оборона ВСУ не позволит России этого сделать в 2025-2026 годах. Об этом говорится в отчете ISW.

В Украине ввели экстренные отключения: в каких областях не будет света

В понедельник, 17 февраля, в ряде регионов Украины ввели экстренные отключения. В частности, ограничения коснулись Киева и области, а также Днепропетровщины, Сумской и Кировоградской областей.

Как сообщили в ДТЭК, по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения.

РФ запустила по Украине 147 ударных БпЛА: пострадали четыре области

В ночь на 17 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали Украину 147 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

По состоянию на 09:00 известно, что было сбито 83 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 10 областях, а именно - в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской.

Как сообщили в Воздушных силах, 59 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).

Трамп и Путин будут давить на Украину: Кулик сказал, к каким уступкам нас будут склонять

Если между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным будет достигнут консенсус по заморозке конфликта, то в обмен на свое согласие на это страна-агрессор Россия может потребовать определенных обязательств от Украины.

Часть выдвинутых Путиным условий, на которые может согласиться Трамп, для Украины будут критическими и катастрофическими. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

"Они победили Гитлера и Наполеона": Трамп заявил, что РФ хочет закончить войну

Президент США Дональд Трамп сказал, что президент России Владимир Путин "хочет прекратить войну" и отверг предположение, что амбиции российского диктатора могут простираться за пределы границ Украины. Об этом пишет The Hill.

"Украина должна действовать по плану А": дипломат назвал сроки завершения войны

Попытка быстрого завершения войны со стороны Дональда Трампа не приведет к установлению устойчивого мира и заключению широкого соглашения. Максимальный результат, которого может добиться американский президент такой попыткой - это прекращение огня на определенное время.

Поэтому после попытки быстро завершить войну Трамп может перейти к более основательному анализу ситуации и выработке плана, в котором будут прописаны сроки, ресурсы и обязательства. Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Главреду.

РФ атаковали около 100 БпЛА: пылает Ильский НПЗ, не работает НПС "Кропоткинская"

В ночь на 17 февраля в Краснодарском крае РФ произошла масштабная атака беспилотников. Под удар попал Ильский нефтеперерабатывающий завод и НПС "Кропоткинская". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, завод имеет годовую мощность в 6,6 млн тонн нефти и специализируется на производстве топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов. Он играет важную роль в обеспечении военной техники РФ топливом, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях Украины.

В Кремле сказали, кто будет представлять РФ на переговорах в Саудовской Аравии

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоится встреча между Россией и представителями США. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, Кремль отправил на переговоры с США главу МИД Сергея Лаврова и советника по национальной безопасности Юрия Юшакова, цитирует РИА Новости.

Погода в Украине продолжает быть морозной. В ночь на вторник, 18 февраля, в некоторых областях температура воздуха опустится до -19 градусов.

Дневная температура воздуха отметится меньшими минусами - температура будет держаться на уровне -1...-6 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ключевое - кто быстрее подготовится": Чалый назвал год начала новой агрессии РФ

Завершение активной фазы войны не будет означать долговременный мир, ведь Россия может использовать паузу для перевооружения. Некоторые аналитики прогнозируют новый виток войны в 2029 году, когда может завершиться президентство Трампа. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Зеленский встретился с президентом ОАЭ: первые результаты визита: первые результаты визита

В понедельник, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. В Абу-Даби лидеры стран подписали экономическое соглашение и обсудили возвращение украинцев из плена. Об этом украинский президент сообщил в Telegram.

Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским: Чалый назвал 2 причины

Президент США Дональд Трамп делает акцент именно на разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, а не с президентом Украины Владимиром Зеленским, как это делал Джо Байден. Ключевая причина такого подхода в том, что Байден и прошлая администрация разработали собственную стратегию стабильного мира в Европе. Зато Дональд Трамп ориентируется на достижение прекращения огня (ceasefire).

Байден и Трамп имели разные цели в этом вопросе. Трамп говорит: "Я готов прекратить войну, а дальше это должны решать Европа и Украина". Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Главреду.

Зеленский отказался признавать итоги переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

Украина не будет участвовать в переговорах между США и Россией и Саудовской Аравией о прекращении войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции.

По его словам, Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся без Украины.

Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

На сегодня возвращение Украины к границам 1991 года является нереалистичным, но это не означает, что такой сценарий является абсолютно невозможным. Об этом во время чата с Главредом рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он предполагает, что Украина сможет выйти на свои границы 1991 года, если произойдет крах в России, в частности падение политического руководства и распад системы управления.

"Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог приедет в Киев 20 февраля.

Об этом сообщает "Interfax-Украина" со ссылкой на видеообщение Зеленского с журналистами. Глава Украинского государства отметил, что планирует поехать вместе с Келлогом на фронт.

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Погода в Украине на этой неделе будет еще аномально морозной. Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрив в комментарии Главреду, Украину накроет мороз до -20 градусов.

"В Украине будет до -20 градусов в ночь на 18 февраля. Это в Луганской, Донецкой, Харьковской областях и в Карпатах. Также по всей Украине следует ожидать морозную погоду, особенно в ночные часы, но в восточных и северо-восточных будет холоднее всего. В ночные часы будет до -13 -17 градусов мороза, днем от -3 до -6. Мороз продержится до 24-25 февраля. Сейчас последние проявления зимы", - говорит синоптик.

Щедрин добавляет, что теплее всего будет в западных и южных областях. Днем от -3 до +2, в ночные часы будет до -10.

Начало переговоров США и России в Саудовской Аравии: чего ждать Украине

18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями США и России. Эта встреча привлекает значительное внимание международного сообщества, поскольку может повлиять на дальнейшее развитие глобальной ситуации безопасности, в частности относительно войны в Украине. Хотя подробности повестки дня остаются ограниченными, ключевыми вопросами, вероятно, станут перспективы урегулирования конфликта, роль Украины в переговорах и дальнейшие шаги сторон.

Главред собрал главное, что стоит знать о переговорах между США и Россией.

Китай меняет позицию по окончанию войны в Украине: стали известны новые детали

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность участия Китая в мирных переговорах, однако подчеркнул, что за столом переговоров должны быть только те, кто готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощь Украине и прекращение российской агрессии. Об этом он заявил 17 февраля во время общения с журналистами.

Переговоры и конец войны: в Турции анонсировали неприятные решения для Украины

Турция готова взять на себя любую роль в содействии миру и восстановлении Украины, однако в Анкаре не исключают необходимости принятия "неприятных решений" по территориальному вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TRT World.

Он подчеркнул, что Анкара стремится способствовать установлению мира, однако первоочередной задачей является прекращение боевых действий и создание действенного, долгосрочного мирного плана.

Приказали расстрелять: оккупанты в очередной раз казнили украинских пленных

Российские оккупанты, вероятно, снова расстреляли украинских военнопленных, соответствующее видео преступления распространяется в соцсетях. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Он написал, что российские милитарные каналы публикуют очередное видео с преступлением.

Прозвучало 20 взрывов: ВСУ ударили по ключевым оборонным предприятиям РФ

Украинские защитники уничтожили ключевые оборонные предприятия российских оккупантов на Кубани. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Бойцы ССО и СБУ ударили дронами по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен в 400 километрах от контролируемой украинской армией территории. Отмечается, что там прогремело 20 взрывов, там до сих пор бушует пожар.

После переговоров в НАТО: Келлог раскрыл новые детали мирного соглашения для Украины

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сделал новое заявление относительно мирного соглашения для окончания войны в Украине. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, никто не будет навязывать Украине мирное соглашение.

Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, он подчеркнул, что ни одно мирное соглашение не будет навязано Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

18 февраля будут введены графики отключения света: когда будут действовать ограничения

В Украине во вторник, 18 февраля, будут действовать графики отключения света из-за повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики будут введены в период с 6:00 до 9:00, а также с 16:00 до 19:00. Ограничения мощностей будут применяться для промышленности и бизнеса. Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Регионы накроет 20-градусный мороз: синоптики сказали, где будет холоднее всего

Погода в Украине 17 февраля будет очень морозной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине - І уровень опасности. Из-за гололеда может быть затруднено движение транспорта.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине еще будет держаться морозная погода. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -19 градусов. В то же время осадки маловероятны.

Зеленский объявил об условии Украины по Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция должна стать частью гарантий безопасности для Украины и Европы. Без Украины станция работать не сможет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Интерфакс-Украина, во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами он рассказал о том, что атомная энергетика - реальные гарантии безопасности. Благодаря атомной энергетике Украина выстояла все сложные зимы.

Не соглашение с Россией: в Раде назвали главное условие для отмены военного положения

Достижение договоренности между Украиной и Россией о прекращении огня не будет означать автоматической отмены военного положения. Об этом в эфире Радио Свобода заявил депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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